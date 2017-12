Drei Unfälle, verletzte Personen und tote Tiere: Auf einem Streckenabschnitt der A7 in Nordhessen kam es am Wochenende zu mehreren Zusammenstößen. Ein Betrunkener schleuderte mit seinem Wagen in ein Polizeiauto.

Der Wildunfall eines Maserati-Fahrers hat auf der A7 eine Unfallserie ausgelöst. Der Fahrer des Sportwagens war auf dem Streckenabschnitt zwischen Homberg/Efze und Malsfeld (Schwalm-Eder) mit einem Tier kollidiert, in die Mittelleitplanke geprallt und von dort in ein angrenzendes Feld geschleudert worden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte.

Der Fahrer sei offenbar zu schnell unterwegs gewesen, so der Sprecher. Er habe sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen und sei vorübergehend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Sachschaden am Maserati betrage rund 20.000 Euro.

Frau muss aus zerstörtem Kleinwagen befreit werden

Zu einem weiteren Zusammenstoß kam es im Anschluss während der Aufnahme des ersten Unfalls durch Polizeibeamte. Offenbar weil sie den Streifenwagen auf dem rechten Fahrstreifen entdeckte, bremste eine 31-Jährige mit ihrem Kleinwagen ab, wie der Polizeisprecher erklärte. Von hinten sei daraufhin ein anderes Auto mit hoher Geschwindigkeit auf den Kleinwagen aufgefahren. Der 30 Jahre alter Fahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und rammte die geöffnete Tür des Streifenwagens. Ein 54 Jahre alter Polizeibeamter wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht verletzt.

Während der 30-Jährige ebenfalls leichte Verletzungen erlitt, musste die ein Jahr ältere Frau aus ihrem stark demolierten Kleinwagen befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden bei diesem Unfall wurde auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Autobahn war fast bis Mitternacht im betroffenen Abschnitt auf Höhe der Raststätte Hasselberg bei Knüllwald gesperrt.

Weiterer Wildunfall am Sonntagmorgen

Auf demselben Abschnitt ereignete sich dann in den frühen Morgenstunden am Sonntag ein dritter Unfall. Dem Polizeisprecher zufolge rannte ein Wildschwein gegen 5 Uhr auf die Straße, ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Zwei nachfolgende Autos seien danach noch mit dem Kadaver des Tieres zusammengestoßen. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Der Sachschaden hier: rund 15.000 Euro.

