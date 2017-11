Nach einer Unfall mit insgesamt neun Fahrzeugen zwischen Marburg und Gießen sucht die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher. Fünf Menschen wurden verletzt, die Bundesstraße ist voll gesperrt.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B3 Bild © Polizei

Der Unfall, in den insgesamt neun Fahrzeuge verwickelt waren, ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr. Die Bundestraße wurde daraufhin ab der Anschlussstelle Fronhausen in Richtung Marburg voll gesperrt.

Die Person, die den Unfall laut Polizei mutmaßlich durch ein Überholmanöver verursacht haben soll, hat in einer dunklen Limousine Unfallflucht begangen. Die Polizei fahndet nach der Person und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Fünf Verletzte

Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Offenbar gab es jedoch keine Schwerverletzten.

Weitere Details zum Unfallhergang und zu den Verletzten sind noch nicht bekannt. Ebenfalls ist noch unklar, wie lange die Sperrung dauern wird. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten laufen noch.

Sendung: hr-iNFO, 23.11.2017, 9.00 Uhr