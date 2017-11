Nach einem Unfall mit insgesamt acht Fahrzeugen zwischen Marburg und Gießen sucht die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher. Fünf Menschen wurden verletzt, die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B3 Bild © Polizei

Noch immer sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Verursacher eines Autounfalls bei auf der B3 bei Marburg mit mehreren Verletzten. Der oder die Unbekannte war nach dem Unfall am Donnerstagmorgen einfach davongefahren, wie die Polizei berichtete. Die Person war nach unterschiedlichen Zeugenaussagen in einer dunklen, silberfarbenen oder weißen Limousine unterwegs.

Der Unfall hatte sich gegen 7.20 Uhr nahe der Anschlussstelle Fronhausen in Richtung Marburg ereignet. Nach den bisherigen Ermittlungen löste ein Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur die Massenkarambolage aus, bei der fünf Personen leicht verletzt wurden. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, kam aber nicht zum Einsatz.

Wagen des Unfallverursachers könnte Schaden genommen haben

Als Reaktion auf den Spurwechsel hatte ein Autofahrer stark abbremsen müssen, mehrere nachfolgende Wagen krachten ineinander. Insgesamt waren acht Fahrzeuge beteiligt. Fraglich ist noch, ob das Auto des mutmaßlichen Verursachers im Heckbereich ebenfalls Schäden davontrug.

Die B3 war an der betroffenen Stelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Zwischenzeitliche staute sich der Verkehr auf über sechs Kilometern Länge. Gegen 11 Uhr waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und alle Fahrstreifen wieder befahrbar.

Sendung: hr-iNFO, 23.11.2017, 9.00 Uhr