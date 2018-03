Mit dem Strafrecht ist es so eine Sache: Höhere Instanzen haben ähnliche Fälle wie den von der Frankfurter Frau auch schon anders bewertet.

Mit dem Strafrecht ist es so eine Sache: Höhere Instanzen haben ähnliche Fälle wie den von der Frankfurter Frau auch schon anders bewertet. Bild © picture-alliance/dpa

Ihre Mutter war schon fast zehn Jahre tot, da kassierte die Tochter noch immer ihre Rente - insgesamt mehr als 75.000 Euro. Das Frankfurter Amtsgericht verhängte dafür eine Bewährungsstrafe unter Auflagen.

Weil sie knapp zehn Jahre lang die Rente ihrer verstorbenen Mutter kassiert hat, ist eine 57-jährige Frau vom Amtsgericht Frankfurt zu 18 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Richter sprachen die Tochter am Mittwoch schuldig. Sie hatte der Rentenversicherung den Tod der Mutter im Jahr 2006 nicht gemeldet. Sie habe damit gegen ihre gesetzliche Garantenpflicht verstoßen, erklärte das Gericht.

Die Frau hatte bis zu einem anonymen Hinweis Ende 2015 knapp 77.000 Euro kassiert und verbraucht. Das Gericht ordnete den Einzug des Geldes an und verhängte 300 gemeinnützige Arbeitsstunden als Bewährungsauflage.

Hohe Kosten wegen Beerdigung

Die Angeklagte hatte die Vorwürfe unter Tränen gestanden. Sie sei nach dem Tod ihrer Mutter in einer finanziell ausweglosen Situation gewesen, weil ihre Mutter in Italien gestorben sei. Die Tochter habe die Überführung in ihre türkische Heimat und die dortige Beisetzung bezahlen müssen. Schon damals habe ihr lediglich Sozialhilfe zur Verfügung gestanden, nachdem sie von ihrem Ehemann verlassen worden sei.

Das Gericht wertete diese Umstände strafmildernd, wollte jedoch der Forderung der Verteidigung nach einem Freispruch nicht folgen. Die Amtsrichterin verwies allerdings darauf, dass höhere Gerichte in vergleichbaren Fällen nicht einheitlich geurteilt hätten, wenn keine "Garantenstellung" und deshalb auch kein Betrug festgestellt worden sei.

Der Staatsanwalt hatte eine Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren für die Angeklagte beantragt. Diese hätte nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können.

Erster Termin verschoben

Das Gericht hatte nur einen Verhandlungstag angesetzt. Bei einem ersten Termin Anfang März war der Prozess verschoben worden, weil die Richter die Angeklagte damals nicht für verhandlungsfähig gehalten hatten. Sie hatte sich eine Woche zuvor einer Krebsoperation unterzogen.

Sendung: hr1, 28.3.2018, 18.00 Uhr