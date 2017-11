Eine des Diebstahls verdächtigte Bahn-Mitarbeiterin wird im Dienst von der Polizei einer Leibesvisitation unterzogen. Die Frau wird davon krank, doch ihre Unfallversicherung will nicht zahlen. Das Sozialgericht entschied nun zugunsten der Frau.

Ist eine Polizeikontrolle während der eigenen Dienstzeit ein Arbeitsunfall, wenn man davon krank wird? Um diese Frage drehte sich der juristische Streit zwischen einer Bahn-Mitarbeiterin und ihrer gesetzlichen Unfallversicherung.

Krank nach Polizeikontrolle

Die 44-Jährige arbeitete am Service-Point des Fernbahnhofs am Frankfurter Flughafen. Sie wurde verdächtigt, während ihres Dienstes aus einem dort abgegebenen Rucksack Geld, Schmuck und eine Festplatte entnommen zu haben. Daraufhin wurde sie von der Bundespolizei durchsucht. Dabei musste sich die Frau komplett entkleiden und erlitt dadurch eine psychische Erkrankung.

Ihre Unfallversicherung wollte dies nicht als Arbeitsunfall anerkennen. Die Frau klagte und bekam nun vor dem Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt Recht: Eine Polizeikontrolle kann unter bestimmten Voraussetzungen als Arbeitsunfall geltend gemacht werden, entschied das Gericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil (AZ: L 3 U 70/14).

Die Bahn-Mitarbeiterin sei ausschließlich wegen ihrer beruflichen Tätigkeit kontrolliert worden. Daher müsse die Versicherung für den entstandenen Gesundheitsschaden einspringen, hieß es in dem Urteil. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.

Sendung: hr-iNFO, 02.11.2017, 17:00 Uhr