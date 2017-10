Der in Hessen inhaftierte Terrorist Adem Yilmaz wird möglicherweise an die USA ausgeliefert. Offenbar waren die Amerikaner auf frühere Aussagen des Mitglieds der sogenannten Sauerlandgruppe aufmerksam geworden.

Gegen den in Hessen inhaftierten Terroristen Adem Yilmaz wird ein Verfahren zur Auslieferung an die USA eingeleitet. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat deswegen Auslieferungshaft angeordnet, wie die Behörde auf Anfrage von hr-iNFO mitteilte. Yilmaz stammt aus Langen (Offenbach) und besitzt die türkische Staatsbürgerschaft. Er war Mitglied der sogenannten Sauerlandgruppe, die vor zehn Jahren Sprengstoffanschläge in Deutschland vorbereitet hatte.

Die USA wollen Yilmaz vor Gericht stellen, weil er während seiner Terrorausbildung in Pakistan US-Truppen angegriffen haben soll. Eine Auslieferung ist nur möglich, wenn die USA bestimmte Bedingungen erfüllen. So müssen die Vereinigten Staaten den deutschen Behörden zusichern, dass Yilmaz nicht wegen derselben Verbrechen noch einmal bestraft wird.

Elfjährige Haftstrafe in Butzbach

Wegen seiner Anschlagsvorbereitungen in Deutschland verbüßt Yilmaz derzeit eine elfjährige Haftstrafe im Gefängnis in Butzbach (Wetterau). Diese Strafe endet eigentlich im Sommer kommenden Jahres. Nun aber muss Yilmaz so lange in Haft bleiben, bis über seine Auslieferung an die USA entschieden ist.

Die USA waren wohl wegen seiner Aussagen vor einem deutschen Gericht auf Yilmaz aufmerksam geworden. Er und seine Mitstreiter hatten sich nach ihrer Festnahme dazu entschieden, reinen Tisch zu machen. In einem Verfahren sprach er von Einsätzen gegen US-Soldaten in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion. Von einem Prozessbeobachter war Yilmaz als "militantes Großmaul" beschrieben worden.