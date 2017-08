Aufregung im Hirschgehege des Kronberger Opel-Zoos: Nachdem Unbekannte den Zaun der Anlage aufgeschnitten hatten, sind zwei der Tiere nachts ausgebüxt.

Tierpfleger entdeckten bei Dienstantritt die Beschädigungen. Wie der Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) am Dienstag mitteilte, hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag an drei verschiedenen Stellen die Zäune von Tiergehegen aufgeschnitten. Zwei Buchara-Hirsche waren daraufhin durch die Löcher ins freie Gelände gelangt.

Gefahr für Mitarbeiter und Besucher

"Tiere außerhalb ihrer gewohnten Grenzen stellen eine Gefahr dar, da sie panikartig reagieren", sagte der stellvertretende Zoodirektor Martin Becker laut Mitteilung. Bei einem Gewicht von rund 100 Kilo verfüge ein Hirsch mit seinen Vorderhufen und dem Geweih über durchaus schlagkräftige Waffen.

Im Fall der Buchara-Hirsche endete der ungewollte Freigang aber glimpflich. Den Pflegern gelang es, die Tiere ohne größere Anstrengungen zurück ins Gehege zu bringen. Der Zoo erstattete dennoch umgehend Anzeige bei der Polizei. "Wir werten eine solche Tat als eine Gefährdung unserer Mitarbeiter und Besucher", sagte Direktor Becker.