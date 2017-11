Vater in Misshandlungsprozess freigesprochen

Mangel an Beweisen

Im Prozess um die Misshandlung eines kleinen Mädchens ist der 19 Jahre alte Vater vom Wiesbadener Landgericht freigesprochen worden. Warum die kleine Lina einen Schädelbruch erlitten hat, blieb unbeantwortet.

Am Ende entschied das Gericht nach der Vorgabe "im Zweifel für den Angeklagten". Der 19 Jahre alte Vater wurde am Donnerstag aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Er hatte vor dem Landgericht Wiesbaden bestritten, seiner Tochter Gewalt angetan zu haben.

Laut Anklage soll er die neun Monate Liana im August 2016 so heftig geschlagen haben, dass sie einen Schädelbruch erlitt. Die gefährliche Körperverletzung könne ihm nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, urteilte das Gericht am Donnerstag.

Der junge Mann war zum Zeitpunkt der Tat bei der heute 17 Jahre alten Mutter zu Besuch. Mitten in der Nacht entdeckte die Frau gemeinsam mit der Oma des Kindes eine große Beule am Kopf. Wie sich später herausstellte, war der Schädel gebrochen.

Kind hatte Glück

Dies könne nicht durch einen einfachen Sturz geschehen sein, sagte eine Gutachterin vor Gericht. Das Kind hat nach ersten Einschätzungen keine bleibenden Schäden davongetragen. Es lebt inzwischen mit seiner Mutter in einer betreuten Einrichtung. Das Elternpaar ist nicht mehr zusammen.

Zeugen berichteten, dass der Angeklagte schonmal laut werden konnte und seiner damaligen Freundin einmal eine Ohrfeige gegeben habe. Mit seiner Tochter habe er wenig anfangen können. Das Urteil gegen den Mann ist noch nicht rechtskräftig.

Erst in der vergangenen Woche verurteilte das Landgericht Wiesbaden einen 32 Jahre alten Vater zu zwei Jahren Haft, weil er seine drei Monate alte Tochter so stark geschüttelt hatte, dass sie bleibende Schäden davontrug.