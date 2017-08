Vater und drei Kinder nach Knollenblätterpilz-Verzehr in Klinik

Fataler Irrtum beim Pilzesammeln in Frankfurt: Ein Vater und seine drei Kinder haben hochgiftige Knollenblätterpilze gegessen. Sie sind schwer erkrankt.

Der Grüne Knollenblätterpilz gehört zu den giftigsten Pilzen in Deutschland. Ein Vater und die drei Kinder hatten ihn beim Pilzesammeln im Stadtteil Fechenheim irrtümlich für einen essbaren Pilz gehalten und in ihrer Mahlzeit zubereitet. Die Familie ist schwer erkrankt und wird derzeit in einem Frankfurter Krankenhaus behandelt. Wie lange der Verzehr schon zurückliegt, ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Informationen Pilzberatung Frankfurt Das Gesundheitsamt Frankfurt bietet eine kostenlose Pilzberatung an. Vom 10. September bis 29. Oktober jeweils sonntags von 17 bis 20 Uhr prüft ein Experte, ob Pilze essbar sind. Die Beratung findet in der Breite Gasse 28 statt, eine Anmeldung ist nicht nötig. Ende der weiteren Informationen

Das Gift des Pilzes heißt Amanitin und kann die Leber massiv schädigen, schon ein Verzehr von 50 Gramm des Pilzes kann zum Tod führen. Für Laien besteht eine erhebliche Verwechslungsgefahr mit genießbaren Pilzen. Der Verzehr führt zunächst zu Magen-Darm-Beschwerden. Nach einer vorübergehenden Besserung machen sich oft schwere Leberschäden bemerkbar.

Fundstelle kontrolliert

Die Fundstelle im Stadtteil Fechenheim wurde inzwischen von Experten kontrolliert. Es wurden dort keine weiteren Knollenblätterpilze gefunden, wie das Gesundheitsamt Frankfurt am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Sendung: hr3, 25.08.2017 10 Uhr