Die Polizei hat in der Wohnung einer Familie in Künzell zwei Leichen und eine Schwerverletzte gefunden. Bei den Toten handelt es sich um Vater und Sohn, bei der Verletzten um die Ehefrau. Ein Abschiedsbrief deutet auf einen erweiterten Suizid hin.

In Künzell im Landkreis Fulda hat die Polizei am Dienstag in der Wohnung einer Familie die Leichen eines 51-Jährigen und eines 16-Jährigen gefunden. Laut Polizei handelt es sich um Vater und Sohn. Die 47 Jahre alte Ehefrau des 51-Jährigen wurde schwer verletzt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war am Dienstagmorgen vom Arbeitgeber des 51-Jährigen informiert worden. Wie die Ermittler mitteilten, erhielt der Arbeitgeber einen Abschiedsbrief. Darin habe der Familienvater angekündigt, zum Jahresende mit seiner Familie aus dem Leben zu scheiden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft unklar.

Obduktion soll Todesursache klären

Die schwer verletzte Ehefrau ist laut Polizei außer Lebensgefahr. Eine Aussage habe sie bislang nicht machen können. Weitere Kinder habe die Familie nicht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Fulda auf hessenschau.de-Nachfrage. Wie Vater und Sohn ums Leben kamen, soll eine Obduktion klären.

Weitere Informationen HILFE BEI SUIZIDGEDANKEN Falls Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebensituationen keinen Ausweg für sich sehen: Suchen Sie sich bitte Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Außerdem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, unter der Rufnummer 0800-1110111 und 0800-1110222. Über weitere Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige informiert die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention auf ihrer Homepage. Ende der weiteren Informationen

