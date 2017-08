Seit Tagen sucht die Polizei nach einer 47-Jährigen aus Frankfurt. Nun haben Ermittler in Frankreich einen Mann festgenommen, der mit der Frau zuletzt zusammen gewesen sein soll. Er gilt als psychisch krank.

Beamte der Frankfurter Kriminalpolizei und französische Kollegen haben am Samstag gegen 15 Uhr Hayreddin T. im elsässischen Colmar festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sitzt der 51-Jährige bis zu seiner Auslieferung nach Deutschland in einem französischen Gefängnis. Er steht im Verdacht, mit dem Verschwinden von Saray Güven aus Frankfurt-Bockenheim zu tun zu haben.

Saray Güven wird seit vergangenem Sonntag vermisst. Die Polizei geht von einem Kapitaldelikt aus: Entführung, Mord oder Totschlag. T. ist ein Bekannter der dreifachen Mutter und nach Angaben der Polizei psychisch krank.

Letzte Spur führte nach Rodgau-Nieder-Roden

Die Polizei fand in Colmar auch einen Opel Zafira mit Erbacher Kennzeichen, in dem T. allein oder in Begleitung von Saray Güven zuletzt unterwegs gewesen sein soll. Der nun Festgenommene soll sich in den vergangenen Tagen im deutsch-französischen Grenzgebiet und unter anderem in Straßburg aufgehalten haben.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben keine neuen Erkenntnisse, wo Saray Güven sich aufhält. Eine letzte Spur führte in die Wälder rund um einen Baggersee in Rodgau-Nieder-Roden (Kreis Offenbach). Von dort aus schickte die 47-Jährige am vorigen Sonntag eine Whatsapp-Nachricht an ihre drei erwachsenen Kinder. Eine Suche nach ihr verlief dort am Freitag erfolglos.

Sendung: hr-iNFO, 27. August 2017, 16 Uhr