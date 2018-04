Ein Streifenwagen am Tatort in Wetzlar

Ein Streifenwagen am Tatort in Wetzlar Bild © JR

Verdächtiger nach tödlichem Messerangriff in Haft

Nach der tödlichen Messerattacke in Wetzlar sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 30-Jährige soll in der Innenstadt von Wetzlar einen 44-Jährigen erstochen haben.

In der Innenstadt von Wetzlar ist am Samstag ein 44-jähriger Mann nach einem Streit mit einem jüngeren Mann mit mehreren Messerstichen getötet worden. Die Tat ereignete sich auf offener Straße, wie ein Polizeisprecher zu hessenschau.de sagte.

Das Opfer wurde noch ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter, ein 30-Jähriger, wurde festgenommen, nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten. Der Mann kam in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Opfer und mutmaßlicher Täter sind eritreische Staatsbürger. Tatablauf und mögliche Motive sind noch nicht bekannt. Unklar blieb zunächst, ob sich die beiden kannten. Staatsanwaltschaft und Polizei haben mögliche Zeugen des Streits aufgerufen, sich bei ihr zu melden.

