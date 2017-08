Die Polizei hat im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen im Marburger Südviertel einen Verdächtigen gefasst. Er soll die Tatwaffe bereitgestellt haben.

Die Marburger Kriminalpolizei hat einen 22-jährigen Mann festgenommen, der maßgeblich an einem Tötungsdelikt im Marburger Südviertel beteiligt gewesen sein soll. Er wurde per Haftbefehl gesucht. Die Festnahme erfolgte bereits am Mittwoch, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Vater tötet Tochter und sich selbst

Der Festgenomme steht demnach im dringenden Verdacht, den Täter zum Tatort begleitet und ihm die Waffe überlassen zu haben. Am 1. Juli hatte ein 52 Jahre alter Familienvater seine Tochter erschossen und seine von ihm getrennt lebende Ehefrau lebensgefährlich verletzt. Anschließend tötete er sich selbst.

Auf Spur des Festgenommenen kamen die Ermittler durch die Auswertung von Spuren am Tatort und an der Tatwaffe sowie durch Zeugenaussagen. Der Mann befindet sich vorerst in Untersuchungshaft.

hessenschau, 31.08.2017, 19:30 Uhr