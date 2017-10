Vergewaltigt, niedergestochen und verscharrt: Im Jahr 1988 überlebte eine Frau aus dem Raum Offenbach diese Qualen schwer verletzt. Nun sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Der Mann vergewaltigte sein Opfer nach Polizeiangaben stundenlang, stach mehrfach auf die junge Frau ein und verscharrte die Totgeglaubte schließlich in einem Waldstück bei Aschaffenburg. Wegen dieses Verbrechens im Januar 1988 ist nun - fast drei Jahrzehnte später - ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in der unterfränkischen Stadt mitteilten, gestand der 55 Jahre alte Mann die Vergewaltigung, den Mordversuch aber nicht. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, nachdem ihn die Polizei am Sonntag in seiner Wohnung im Landkreis Aschaffenburg festgenommen hat. Sein Opfer stammt aus dem Raum Offenbach. Den Wohnort der Frau verraten die Ermittler nicht, um ihre Anonymität zu wahren.

Verdächtiger ist einschlägig vorbestraft

Die damals 22 Jahre alte Frau hatte sich nach der Tat schwer verletzt zu einer nahe gelegenen Straße geschleppt, wo sie von einem Autofahrer gefunden wurde. Eine sofortige Großfahndung blieb erfolglos. Trotz Phantombilds und einer Belohnung von 5.000 Mark blieb der Täter unentdeckt. Nun untersuchten die Ermittler routinemäßig die alten Beweisstücke erneut und fanden darauf DNA-Spuren, die zu dem bereits vorbestraften Mann führten.

Der 55-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Taten polizeibekannt. 2005 wurde er wegen Vergewaltigung, versuchter sexueller Nötigung und Körperverletzung verurteilt. Deshalb war seine DNA in der Datenbank der Ermittler. Sie überprüfen jetzt, ob der Mann mit anderen noch ungeklärten Sexualstraftaten und Tötungsdelikten in Verbindung steht.

Nach Diskobesuch überfallen

Die Frau aus dem Raum Offenbach hatte im Januar 1988 eine Diskothek in Aschaffenburg besucht. Als sie nachts mit ihrem Auto nach Hause fahren wollte, bedrohte der Täter sie den Polizeiangaben zufolge mit einem Stichwerkzeug und zwang sie, zu einem abgelegenen Waldstück zu fahren. Dort verging er sich an ihr. Er stach mehrfach auf sie ein und verscharrte den Körper der totgeglaubten Frau oberflächlich im Wald. Schließlich flüchtete er mit dem Auto seines Opfers.

Ob sich die beiden kannten, weiß die Polizei nicht, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, Michael Zimmer, sagte. Er sprach von einer "gewissen Erleichterung, dass der Fall jetzt aufgeklärt ist". Eine 15-köpfige Sonderkommission hatte die Ermittlungen 2015 erneut aufgenommen.

Anklage nur wegen versuchten Mordes möglich

Angeklagt werden kann der Mann nur wegen versuchten Mordes, denn Mord kann strafrechtlich nicht verjähren. Der Tatbestand der Vergewaltigung dagegen ist seit 2008 verjährt. Im Falle eine Verurteilung wegen versuchten Mordes kann das Sexualverbrechen beim Strafmaß mit berücksichtigt werden - falls die Richter es als erwiesen ansehen, dass der Täter mit dem Mordversuch die Vergewaltigung vertuschen wollte.

Sendung: maintower, 24.10.2017, 18:00 Uhr