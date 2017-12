Ein Päckchen unter dem Weihnachtsbaum - klingt erst mal schön. In Frankfurt hat ein solches am Donnerstag auf dem Weihnachtsmarkt für Aufregung gesorgt. Der Kampfmittelräumdienst sprengte es vorsorglich.

Mit einer kontrollierten Sprengung schaffte der Kampfmittelräumdienst am Donnerstagmittag das Problem aus der Welt: Das schuhschachtelgroße Päckchen war dem Sicherheitsdienst auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Frankfurter Römerberg um kurz nach zehn aufgefallen. Es war an der Bühne beim großen Weihnachtsbaum abgelegt worden - hübsch in Geschenkpapier eingepackt. Da sich der Sicherheitsdienst nach Angaben der Polizei sicher war, dass es vorher noch nicht an der Stelle gelegen habe, war der Römerberg komplett geräumt worden.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm ‼️ ENTWARNUNG ‼️ Bei dem Paket auf dem #Weihnachtsmarkt handelte es sich um eine Gabe für die Obdachlosen in #Frankfurt . Gut gemeint, aber unglücklch platziert. Keine Gefahr am #Römer .

Nach rund zwei Stunden die Entwarnung: Es habe sich nicht um eine Bombe gehandelt, Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden. Die Polizei geht davon aus, dass mit dem Päckchen jemand eine Gabe für die Obdachlosen ablegte. In dem Geschenk seien Socken und andere Bekleidungsstücke gewesen. An der Stelle habe sich bis zum 15. Dezember eine Annahmestelle für Geschenke für Obdachlose befunden, dieses Päckchen sei offensichtlich verspätet abgegeben worden. Die Sperrung des Römerbergs wurde nach dem Ende des Einsatzes aufgehoben.

In Darmstadt sorgte ein Rucksack für Aufregung

Erst Anfang der Woche war der Weihnachtsmarkt in Darmstadt wegen einer ähnlichen Situation geräumt worden. Ein Mann hatte einen Rucksack abgestellt und ihn dann als er wegging vergessen. Und auch in Frankfurt gab es bereits eine Räumung von Teilen des Weihnachtsmarktes, als am vergangenen Freitag zwei herrenlose Gepäckstücke gefunden worden waren. Damals konnte bereits nach 20 Minuten wieder Entwarnung gegeben werden. Die Gepäckstücke enthielten nur Bekleidung und Wäsche.

