Mit diesem Auto fuhr der Angeklagte in die Schülergruppe. Bild © hr

Ein Auto fuhr auf einer Kreisstraße in Weimar im Dunkeln in eine Schülergruppe, ein 16-Jähriger starb. Knapp drei Jahre später hat das Amtsgericht Marburg das Verfahren gegen den Autofahrer eingestellt.

Zumindest die juristische Aufarbeitung des tödlichen Unfalls im November 2014 ist am Mittwoch abgeschlossen worden. Das Marburger Amtsgericht stellte das Verfahren gegen den heute 57 Jahre alten Fahrer nach eintägiger Verhandlung und der Zahlung einer Geldauflage von 5.600 Euro ein.

Vor Gericht wurde noch einmal der tragische Ablauf am Unfallabend deutlich. Der Autofahrer war in eine Gruppe von vier Berufsschülern gefahren, die im Dunkeln zu Fuß auf einer Kreisstraße in Weimar unterwegs war.

Die Schüler aus Wetzlar waren auf Klassenfahrt. An dem Abend war ihr Ziel eine Gaststätte im Nachbarort. Sie liefen nebeneinander gegen die Fahrtrichtung auf der linken Fahrbahn. Der Autofahrer erkannte die dunkel gekleideten Fußgänger zu spät, versuchte noch auszuweichen, erfasste aber zwei von ihnen. Ein Schüler starb, ein anderer wurde schwer verletzt.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Dem Fahrer hatte die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Familie des tödlich verletzten 16-Jährigen trat als Nebenkläger auf. Die Familie sei durch das Verfahren sehr mitgenommen, sagte ihre Anwältin. Es gehe ihnen vor allem um Aufklärung.

Vor Gericht wurde dann durch Gutachter und Zeugenaussagen deutlich, dass die auf der Fahrbahn der Kreisstraße laufenden, dunkel gekleideten Jugendlichen nur schwer und sehr spät zu erkennen gewesen waren. Der Fahrer hätte demnach nur 40 Stundenkilometer fahren dürfen, um rechtzeitig anhalten zu können. Darum stellte das Gericht das Verfahren ein.