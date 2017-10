zum Artikel Bahnverkehr nach Sturm "Xavier" : ICEs nach Berlin fahren wieder über Kassel-Wilhelmshöhe

Drei Tage nach dem Sturm in Norddeutschland normalisiert sich der Bahnverkehr auch in Hessen langsam wieder. Nur noch vereinzelt fallen Züge aus. Derweil wird erhebliche Kritik am Informationssystem der Bahn laut. [mehr]