In Wöllstadt (Wetterau) brannte in der Nacht ein Fachwerkhaus. Bild © Michael Seeboth (hr)

Bei dem Brand eines Fachwerkhauses in Wöllstadt sind drei Menschen verletzt worden. In Limburg machte der Brand zweier Wohngebäude sieben Menschen obdachlos.

Zwei Brände haben die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag auf Trab gehalten. In Wöllstadt (Wetterau) brach in der Dachgeschosswohnung eines Fachwerkhauses ein Feuer aus. Vierzehn Bewohner des vierstöckigen Wohn-und Geschäftsgebäudes konnten sich nach Polizeiangaben aus ihren Wohnungen retten.

Zwei Bewohnerinnen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden laut Polizei vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Schätzungen der Beamten beläuft sich der Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.

"Sie haben alles verloren"

In Limburg brannten zwei Wohngebäude vollständig aus. Bild © Feuerwehr Limburg

Zu einem hohen Sachschaden kam es nach Angaben der Feuerwehr auch bei einem Brand zweier Wohngebäude in Limburg. Die nebeneinander gelegenen und mit einem Gerüst versehenen Häuser fingen am Samstagabend Feuer. Die Bewohner bemerkten den Brand des neuen Dachstuhls zunächst nicht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Eine Frau, die gerade nach Hause kam, habe sie gerade noch rechtzeitig alarmieren können.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Der starke Wind habe starken Funkenflug verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Die Häuser sind unbewohnbar. "Sieben Menschen sind erstmal obdachlos und bei Bekannten untergekommen", sagte ein Sprecher. "Sie haben alles verloren."