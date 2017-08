Eine junge Frau wird von drei Männern in einen Transporter gezerrt - so passiert am Montag in Homberg (Efze). Die Polizei vermutete eine Entführung, doch jetzt ist die 24-Jährige am Flughafen in Berlin wieder aufgetaucht.

Eine Entführung auf offener Straße mitten in Homberg (Schwalm-Eder) - das vermutete die Polizei, nachdem dort am Montagabend eine junge Frau von drei Männern in einen Transporter gezerrt worden war. Die Fahndung nach den Männern und der Frau blieb erfolglos - bis Mittwochnachmittag. Da tauchte die Frau am Flughafen Berlin-Schönefeld wieder auf, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Als sie am Check-In-Schalter ihre Papiere vorlegte, fiel auf, dass sie zur Fahndung ausgeschrieben war. Daraufhin befragten die Polizisten die 24 Jahre alte Rumänin. Sie gab an, in ihre Heimat zu ihrer Mutter reisen zu wollen. In das Auto mit den drei Männern sei sie freiwillig eingestiegen, es habe sich um Verwandte gehandelt. Daraufhin konnte die Frau ausreisen.

Die Polizei war bereits davon ausgegangen, dass die Frau die Männer kannte. Sie hatte Streitigkeiten innerhalb der Familie vermutet und Ermittlungen wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung eingeleitet. Diese wurden nun eingestellt.