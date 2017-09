Eine 47-jährige Vermisste aus dem Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist tot. Das ergab die Obduktion des beim südhessischen Münster gefundenen Leichnams. Details zu dem Verbrechen nennt die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Freitag in der Nähe von Münster (Darmstadt-Dieburg) herrscht traurige Gewissheit: Es handelt sich um eine 47 Jahre alte Frau aus Frankfurt, nach der die Polizei rund zwei Wochen gesucht hatte. Bei der Obduktion sei die Identität zweifelsfrei festgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Hintergründe nannte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Ermittler gehen in dem Fall von einem Verbrechen aus. Ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger war am Samstag von der französischen Polizei im elsässischen Colmar festgenommen worden. Er steht im dringenden Verdacht, mit dem Verschwinden der Frau aus dem Frankfurter Stadtteil Bockenheim zu tun zu haben.

Stalkking-Vorwürfe gegen Ex-Partner

Der Mann und die 47-Jährige sollen etwa drei Monate eine Beziehung geführt haben, von der sich die Frau eingeschränkt gefühlt habe. Laut Polizei ist der Beschuldigte psychisch krank. Er soll das Opfer gestalkt haben.

Eine letzte Spur der Frau hatte in die Wälder rund um einen Baggersee in Rodgau-Nieder-Roden (Offenbach) geführt. Von dort aus hatte sie noch eine Whatsapp-Nachricht an ihre drei erwachsenen Kinder geschickt, bevor sie verschwand.