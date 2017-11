Versuchter Mord: Raser nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Am Wochenende lieferte sich ein 44-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Frankfurt und brachte dabei gezielt Menschen in Gefahr. Jetzt sitzt er in Haft, der Vorwurf lautet auf versuchten Mord.

Nach einer Verfolgungsjagd durch Frankfurt in einem gestohlenen Wagen sitzt ein 44-Jähriger in Untersuchungshaft. Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit.

Der zum Tatzeitpunkt vermutlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer hatte am Samstagabend in einem gestohlenen Wagen auf seiner Flucht vor der Polizei mehrere Fußgänger und einen Beamten in Gefahr gebracht.

"Ohne Rücksicht auf Verluste"

Bei der Verfolgungsjagd raste der mit rund 280 Fällen polizeibekannte Frankfurter laut Polizei "ohne Rücksicht auf Verluste" in Richtung Innenstadt und kümmerte sich nicht um rote Ampeln und Einbahnstraßen. Dabei fuhr er gezielt auf einen Beamten los, auch ein Fußgänger, der eine Straße überqueren wollte, konnte sich ebenfalls nur knapp retten.

Wenig später fuhr der 44-Jährige auf einen Gehweg und zwang dort mindestens fünf Passanten zur Flucht. "Nur mit viel Glück wurde niemand verletzt", berichtete die Polizei. Schließlich konnte der Wagen doch noch gestoppt werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin flüchteten zu Fuß, wurden aber wenig später gefasst und festgenommen.

Sendung: hr-iNFO, 14.11.2017, 10 Uhr