Wegen Streckensperrungen nach Sturm "Herwart" sind in Hessen zahlreiche Bahnreisende gestrandet. Am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe warteten am Abend rund 1.000 Menschen auf die Weiterfahrt.

Sturm "Herwart hat in Hessen zahlreiche Bäume entwurzelt. Wegen Sperrungen im Norden Deutschlands strandeten viele Reisende am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kassel schätzte ihre Zahl am Abend auf rund 1.000. "Es ist schon sehr voll", sagte der Sprecher. Die Lage sei ruhig, die Polizei zeige Präsenz. Es gebe aber keinen Grund für Einsätze.

Die Bahn stellte Aufwärm- und Übernachtungszüge bereit. Diese werden vor allem Reisende nach Berlin in Anspruch nehmen müssen. Für sie soll es erst am Montagmorgen weitergehen. In Richtung Hamburg dagegen fuhren laut Bahn ab dem Abend wieder Züge. Für Reisen am Montag empfahl die Bahn, sich vor Antritt der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren, da manche Strecken wegen Reparaturarbeiten noch gesperrt blieben.

Flieger muss nach Stuttgart ausweichen

Wegen der Sturmschäden waren Feuerwehr und Rettungskräfte in Hessen seit Sonntagmorgen im Einsatz. Vor allem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste beschäftigten die Einsatzkräfte. "Gemessen an der Anzahl der Meldungen war das schon ein bemerkenswerter Sturm", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel. Fast 120 Meldungen habe es seit dem frühen Morgen gegeben.

Im Landkreis Kassel wurden viele Straßen gesperrt, weil Bäume auf den Fahrbahnen lagen und nicht so schnell beseitigt werden konnten. "Es ist auch gefährlich, dorthin zu fahren, während der Sturm noch bläst", sagte ein Feuerwehrsprecher, "gerade in den Waldgebieten." Bei Wolfhagen warf der Wind einen Strommast um.

Feuerwehr kommt mit Kettensägen

In Alsfeld (Vogelsberg) mussten Feuerwehrleute mit Kettensägen anrücken, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Die Bundesstraße 236 bei Bromskirchen (Waldeck-Frankenberg), die L3046 zwischen Herborn und Greifenstein (Lahn-Dill) sowie die L3288 zwischen Angelburg und Bad Endbach (Marburg-Biedenkopf) wurden wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

In Fuldabrück (Kassel) deckte eine Böe das Dach einer Lagerhalle ab. In Dietzhölztal (Lahn-Dill) fuhr eine Frau mit ihrem Auto gegen einen umgestürzten Baum, sie wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Weitere Schäden wurden zunächst nicht bekannt.

Am Frankfurter Flughafen konnte wegen einer Windwarnung am Morgen ein Flieger nicht landen. Der A380 der Lufthansa musste durchstarten und außerplanmäßig in Stuttgart landen, wie ein Sprecher der Fluglinie hessenschau.de sagte. Nachdem die aus Houston (USA) kommende Maschine einige Zeit gekreist war, entschied sich der Kapitän zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, auch weil der Treibstoff knapp wurde.

In Nordhessen erreichte der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Geschwindigkeiten von 65 bis 70 Kilometern pro Stunde, im Kreis Waldeck-Frankenberg seien am Sonntagmorgen orkanartige Böen von bis zu 104 km/h gemessen worden.



Für viele hessische Städte und Kreise galten auch am Nachmittag noch Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Sturm-, im Rhein-Main-Gebiet vor Windböen.

Wochenanfang weitgehend trocken

Nach dem stürmischen Sonntag bringt der Montag eine Mischung aus Sonne und Wolken, mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 12 Grad, im höheren Bergland sogar bis unter den Gefrierpunkt. Auch im Süden muss in der Nacht mit Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Sendung: hr-iNFO, 29.10.2017, 18 Uhr