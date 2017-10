Um gestrandete Reisende aufzufangen, setzt die Bahn Hotelzüge ein - hier in Hamburg, aber auch in Kassel-Wilhelmshöhe.

Um gestrandete Reisende aufzufangen, setzt die Bahn Hotelzüge ein - hier in Hamburg, aber auch in Kassel-Wilhelmshöhe. Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem Sturm "Herwart" kommen bei der Bahn die Aufräumarbeiten voran. Erste Fernzüge gen Norden und Osten fuhren am Montagmorgen wieder. Am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe mussten gestrandete Fahrgäste in einem Hotelzug übernachten.

Die Anzeigentafel am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe machte am Montagmorgen Hoffnung: Die ersten Züge Richtung Berlin, Göttingen, Hannover und Hamburg wurden angeschlagen, nachdem der Fernreiseverkehr am Sonntag infolge von Sturm "Herwart" im Norden und Osten Deutschlands komplett zusammengebrochen war. Tatsächlich rollten dann am Morgen die ersten Fernreisezüge wieder, die Aufräumarbeiten bei der Deutschen Bahn kommen offenbar voran.

Am Sonntagabend endete die Bahnfahrt für Reisende, die nach Berlin, Hannover oder Hamburg fahren wollten, spätestens in Kassel-Wilhelmshöhe. Ab da fuhren keine ICE oder IC mehr in Richtung Norden beziehungsweise Osten. Rund 90 Reisende mussten die Nacht in einem sogenannten Hotelzug der Bahn verbringen - das ist nichts anderes als ein normaler ICE, in dem die Reisenden von der Bahn mit ein paar Getränken und Snacks versorgt wurden.

"Das war sehr entspannt, trotz des Ärgers", sagte eine Reisende. "Die Leute in dem Waggon, in dem ich war, waren ganz nett." Ein anderer Fahrgast, der die Nacht im Hotelzug verbrachte, gab sich ebenfalls gelassen, meinte allerdings: "Die Sitze sind hart."

Wie ein Sprecher der Bahn dem hr am Montagmorgen mitteilte, gehen die Aufräumarbeiten nach dem Sturm "Herwart" gut voran. Die Bahn empfiehlt Reisenden aber, sich vor Antritt der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren .

Bäume entwurzelt, Schilder umgerissen

Sturm "Herwart" hatte in Hessen zahlreiche Bäume entwurzelt und Verkehrsschilder umgerissen, aber nach ersten Erkenntnissen nur geringere Schäden verursacht. Feuerwehr und Rettungskräfte waren vielerorts im Dauereinsatz. "Gemessen an der Anzahl der Meldungen war das schon ein bemerkenswerter Sturm", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel. Einige Straßen mussten gesperrt werden. Menschen kamen laut Polizei aber nicht zu Schaden.

In Nordhessen erreichte der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Geschwindigkeiten von 65 bis 70 Kilometern pro Stunde, im Kreis Waldeck-Frankenberg seien am Sonntagmorgen orkanartige Böen von bis zu 104 km/h gemessen worden.

Flieger umgeleitet

Am Frankfurter Flughafen konnte wegen einer Windwarnung am Sonntagmorgen ein Flieger nicht landen. Der A380 der Lufthansa musste durchstarten und außerplanmäßig in Stuttgart landen, wie ein Sprecher der Fluglinie hessenschau.de sagte. Der Kapitän der aus Houston (USA) kommenden Maschine entschied sich zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, auch weil der Treibstoff knapp wurde.

Sendung: hr-iNFO, 30.10.2017, 06:00 Uhr