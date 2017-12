Der Tod eines Mannes bei seiner Festnahme in Burgwald wirft am Montag weiter Fragen auf. Der 59-Jährige hatte am Freitag das Bewusstsein verloren und war gestorben. Inzwischen wurde er obduziert.

Drei Tage nach dem Tod eines Mannes bei seiner Festnahme in Burgwald (Waldeck-Frankenberg) gibt es noch viele Unklarheiten. Der Tote wurde am Samstag in der Rechtsmedizin in Gießen obduziert. Ergebnisse zur Todesursache gibt es laut Staatsanwaltschaft Marburg aber noch nicht.

"Es laufen noch weitere rechtsmedizinische Untersuchungen zur Klärung der Todesursache", erklärte der zuständige Staatsanwalt Nicolai Wolf am Montag hessenschau.de. Wann genau ein Ergebnis feststehe, sei noch offen.

Während Festnahme Bewusstsein verloren

Was feststeht, ist, dass der Tote 59 Jahre alt war. Er war nach einem Streit in einer Wohnung von der alarmierten Polizei festgenommen worden. Während der Festnahme verlor der Mann das Bewusstsein. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. "Warum der Mann kollabierte und starb wissen wir noch nicht", sagte Wolf. Der Tote wies keine Schuss-oder Stichverletzungen auf.

Der Streit war unter mehreren Bekannten in einer Wohnung im Ortsteil Ernsthausen am Freitag eskaliert. "Einer der Personen in der Wohnung verständigte den Notruf", berichtete der Staatsanwalt. Worum es bei dem Streit ging, sei ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch ob es neben dem Toten noch weitere Verletzte des Streits gab.

Die alarmierten Streifenpolizisten seien sofort eingeschritten, weil die Situation zu eskalieren drohte, berichteten die Ermittler. Der 59-Jährige sei aufgrund massiven Widerstands festgenommen worden, dabei kollabierte er und verstarb.

