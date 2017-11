Besser vier als gar keiner? Nach der Sanierung der Sophienstraße gibt es in Frankfurt Bockenheim jetzt vier Fahrradspuren.

Nicht nur einer in jede Richtung, gleich vier Fahrradwege schmücken seit kurzem die Sophienstraße in Frankfurt. Die Anwohner hatten auf mehr Parkplätze gehofft.

Radfahrer im Frankfurter Stadtteil Bockenheim haben jetzt die Wahl: Wer die Sophienstraße entlang radelt, muss nicht nur entscheiden, in welche Richtung, sondern auch auf welchem der beiden Fahrradwege. Der ältere verläuft auf dem Gehweg, nach einer Sanierung der Fahrbahn wurde parallel noch ein zweiter Radweg entlang der parkenden Autos auf der Fahrbahn markiert. Vier Radwege für eine innerstädtische Straße.

Anwohnerin: "Totaler Schwachsinn"

"Totaler Schwachsinn", sagt eine Anwohnerin dem hr. Sie hatte auf mehr Parkplätze gehofft. Die Stellplatznot der Anwohner ist groß in Bockenheim. Mit der Sanierung des Straßenbelags in der breiten Sophienstraße hätte das Problem gleich gemildert werden können. Parkplätze, die auf einer Straßenseite bisher längs zur Fahrbahn verlaufen, hätten in Stichparkplätze umgewandelt werden können, hatte die Anwohnerin der Stadt vorgeschlagen - es gab dazu auch eine Ortsbegehung mit Anwohnern. Die Fahrradwege auf dem Gehweg wären geblieben, wo sie immer schon waren.

Der zuständige Ortsbeirat hatte noch eine andere Idee: Er wollte einen fahrradfreien Gehweg und statt neuer Parkplätze einen Grünstreifen. Keiner der Vorschläge hatte Erfolg. Die Stadt ließ die Bauarbeiter die Farbe auspacken und verdoppelte das Fahrradwegangebot.

Kinder und Unsichere rechts, alle anderen links

"Das bleibt so und war eine bewusste Entscheidung", bekräftigt Michaela Kraft, Leiterin des Frankfurter Amts für Straßenbau und Erschließung. Die Idee dahinter: Auf dem Gehweg-Fahrradstreifen könnten die "unsicheren Verkehrsteilnehmer" und Kinder radeln, auf der Straße alle anderen - jedem Radlertyp sein Streifen. Durch die Sanierung seien keine Parkplätze weggefallen, aber auch keine hinzugekommen. Das Konzept sei auch denkbar für andere Orte in Frankfurt, sagt Kraft: Denn immer mehr Radler möchten gerne auf der Fahrbahn statt auf dem Gehweg unterwegs sein.

In der Bockenheimer Sophienstraße könnte die Nutzung des Fahrbahnstreifens aber ein gewisses Risiko bergen: Weil ein Teil der Parkplätze senkrecht zur Fahrbahn angelegt wurde, sogenannte Stichparkplätze, werden Radler womöglich häufiger mit ausparkenden Autos in Konflikt geraten. Und wer sich über die freie Fahrradwegwahl freut, wird noch einen anderen Wermutstropfen finden: Einer der neuen Radwege auf der Fahrbahn ist nach 200 Metern schon wieder zu Ende. Dann braucht die Straßenbahn den Platz.