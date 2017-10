In einer Wiesbadener Unterführung starben zwei Menschen.

Vier Tote und zwölf Verletzte bei Unfällen am Sonntag

Bei Verkehrsunfällen sind am Sonntag in Hessen insgesamt vier Menschen ums Leben gekommen, zwölf wurden verletzt. Zwei Menschen starben in Wiesbaden, als ihr Motorrad in einer Tunneleinfahrt gegen einen Betonpfeiler krachte.

Ein Mann und eine Frau kamen ums Leben, als sie am Sonntag mit ihrem Motorrad in der Wiesbadener Innenstadt verunglückten. Die beiden müssen ins Schleudern gekommen sein, kurz bevor sich die Berliner Straße zu einer Unterführung in zwei Richtungen teilt, sagte ein Polizeisprecher.

Sie krachten demnach in den Betonpfeiler, der den Gustav-Stresemann-Ring von der Frankfurter Straße trennt. Ein anderes Fahrzeug war bei dem tödlichen Unfall nicht beteiligt, wie der Sprecher sagte. Die beiden starben noch am Unfallort. Wer das Motorrad steuerte und warum genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die Berliner Straße samt Tunneleinfahrt waren nach dem Unfall gesperrt.

Tödlicher Unfall im Nebel auf A66

Auf der Autobahn 66 bei Hofheim ist am Sonntagmorgen ein 52-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann hatte auf dem Standstreifen sein defektes Auto geschoben und die Fahrertür geöffnet, um dabei lenken zu können.

Der 26 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters erkannte ihn im Nebel zu spät und erfasste ihn.

Mann vom Traktor überrollt

Ein 72-Jähriger ist am Sonntagmittag in Liederbach (Main-Taunus) von einem Traktor überrollt und getötet worden. Er ging zu Fuß auf einem Wirtschaftsweg, während ein 57 Jahre alter Landwirt sein Feld bestellte.

Dieser übersah vermutlich beim Zurücksetzen mit seinem Traktor den Spaziergänger, wie die Polizei berichtete.

Autofahrer übersieht beim Wenden Motorrad

Auf der New-York-Straße in Richtung Wiesbaden-Bierstadt übersah ein 43 Jahre alter Autofahrer am frühen Sonntagabend beim Wenden auf der Fahrbahn ein hinter ihm fahrendes Motorrad.

Dessen 33 Jahre alter Fahrer fiel auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.

26-Jähriger verliert Unterschenkel

Auch im Taunus verunglückte ein Motorradfahrer. Der 26-Jährige war am Sonntag auf der B8 zwischen Idstein-Nieder-Oberrrod (Rheingau-Taunus) und Idstein-Kröftel unterwegs. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Biker in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und war über eine Leitplanke geschleudert worden.

Dabei wurde ihm ein Unterschenkel abgetrennt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Koblenz. Unfallursache war dem Sprecher zufolge vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn. Die B8 war über eine Stunde gesperrt.

Motorrad prallt gegen Kleinlaster

Zwei Schwerverletzte gab es auch bei einem Unfall im Bereich der Wasserkuppe. Auf der L3307 hatte ein 22 Jahre alter Motorradfahrer gegen 14 Uhr zwischen den Poppenhausener Ortsteilen Sieblos und Abtsroda versucht, einen Kleinlaster zu überholen. Als der 55 Jahre alte Fahrer des Lasters links in einen Feldweg abbiegen wollte und deshalb langsamer wurde, kam es zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer aus dem bayerischen Gerolzhofen und seine 19 Jahre alte Mitfahrerin stürzten vom Motorrad und wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An dem Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Gefährliches Saisonende

Ein weiterer Motorradunfall forderte einen Schwerverletzten bei Gemünden (Felda) im Vogelsberg. Ein 20-Jähriger aus Antrifttal war in einer Rechtskurve gestürzt. Nach Polizeiangaben war er ansprechbar. Unfallursache sei wohl ein Fahrfehler gewesen.

Die Sonne schien am Sonntag den ganzen Tag von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Solche Wetterlagen an Herbstwochenenden nutzen viele Motorradfahrer gerne, um noch einmal zu einer ausgedehnten Tour zu starten. Das Unfallaufkommen ist dann oft erhöht, wie ein Polizeisprecher sagte. "Die letzten Tage der Saison sind am gefährlichsten."

Massenunfall auf der A5

Auf der A5 in Richtung Kassel waren am Sonntagmittag zwischen Hattenbacher Dreieck und Alsfeld fünf bis sechs Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei sei ein Mensch schwer verletzt worden, mindestens ein weiterer leicht, so ein Polizeisprecher. Mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.

Die Autobahn war für etwa 20 Minuten komplett gesperrt. Danach konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge. Warum es zu dem Unfall kam, ist unklar. Es seien keine schlechten Wetter- oder Sichtverhältnisse gemeldet worden, sagte der Sprecher.

Entgegenkommende Autos touchieren sich

An der Bergstraße berührten sich auf der Kreisstraße 12 zwischen den Mörlenbacher Ortsteilen Ober-Mumbach und Rohrbach zwei entgegenkommende Autos. Laut Polizei war eine 81 Jahre alte Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte beim Gegenlenken das andere Auto an der Hinterachse touchiert.

Ihr Wagen, in dem noch zwei 76 und 83 Jahre alte Frauen saßen, überschlug sich in einer Böschung mehrfach. Die Frauen und der 27-jährige Fahrer des anderen Pkw wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Kreisstraße war knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Luxusauto in Langenselbold geschrottet

Leicht verletzt hat sich der Fahrer eines AMG-Mercedes bei einem Unfall in Langenselbold. Um kurz nach 21 Uhr prallte er mit seinem Auto gegen einen Laternenmast, fuhr durch mehrere Büsche und kam erst an einem Baum zum Stehen. Der Laternenmast wurde aus der Verankerung gerissen und fiel auf den Unfallwagen. der Fahrer konnte selbst aussteigen und kam in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr berichtete, dass sich bereits bei ihrem Eintreffen am Unfallort viele Schaulustige tummelten. Manche von ihnen seien für Fotos sogar in das Unfallwrack geklettert oder hätten das Absperrband der Polizei ignoriert. Zur Unfallursache meldeten die Einsatzkräfte, der Autofahrer sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen.

