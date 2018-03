Eigentlich wollten die Polizisten einen Teppichbetrüger dingfest machen. Doch während ihrer Blaulichtfahrt stießen sie auf einer Kreuzung in Frankfurt-Höchst mit einem anderen Auto zusammen. Es gab mehrere Verletzte.

Zu dem Unfall im Frankfurter Stadtteil Höchst kam es am frühen Dienstagnachmittag. Die Polizisten wurden in ein Wohngebiet alarmiert, weil dort ein mutmaßlicher Teppichbetrüger sein Unwesen treibe, also jemand, der überteuerte und mitunter gefälschte Teppiche an Haustüren verkauft. Die Polizei teilte mit, dass der Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit, Martinshorn und Blaulicht die Straße entlangfuhr, um den Mann zu erwischen.

An einer Kreuzung stieß der Polizeiwagen dann mit einem Pkw zusammen. Dabei wurden die beiden Beamten im Streifenwagen sowie die beiden Insassen des anderen Autos leicht verletzt. Vorsorglich kamen alle Beteiligten ins Krankenhaus.

Fahrzeuge "stark beschädigt"

Die Fahrzeuge wurden "stark beschädigt", teilt die Polizei mit, machte zur Schadenshöhe aber keine Angaben. Der Verkehr an der Kreuzung ist durch Ampeln geregelt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ermittelt nun die Polizei. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Sendung: hr3, 20.03.2018, 18 Uhr