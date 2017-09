In Usingen ist ein Auto an einer Kreuzung mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Patient in dem Einsatzfahrzeug.

Zu dem Zusammenstoß war es am Montag gegen 18.10 Uhr an einer Kreuzung gekommen. Einem Polizeisprecher zufolge war die Ampel in Usingen (Hochtaunus) zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Der Verkehr war somit durch die Beschilderung geregelt.

Vorfahrt missachtet

Der 22 Jahre alte Fahrer eines Autos übersah vermutlich wegen der tief stehenden Sonne einen vorfahrtsberechtigten Rettungswagen. Bei dem Zusammenprall wurden alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Der 45-jährige Patient in dem Einsatzfahrzeug, die zweiköpfige Besatzung im Alter von 37 und 47 Jahren sowie der Unfallverursacher kamen allesamt in Krankenhäuser.

Ob der Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn unterwegs war, blieb in dem Unfallbericht der Polizei offen. Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer Schäden abgeschleppt werden. Die Kreuzung war bis gegen 20 Uhr gesperrt.