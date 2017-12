In dem Auto im Vordergrund saß eine dreiköpfige Familie - alle drei wurden verletzt.

In dem Auto im Vordergrund saß eine dreiköpfige Familie - alle drei wurden verletzt. Bild © Einsatzreport Südhessen

Bei einem riskanten Überholmanöver hat ein Autofahrer am Heiligabend einen schweren Unfall verursacht. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Kleinkind. Der Verursacher selbst fuhr aber einfach weiter.

Ein Pkw-Fahrer hat an Heiligabend einen schweren Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei berichtete, überholte er auf der Landstraße von Pfungstadt und Seeheim-Jugenheim (beide Darmstadt-Dieburg) Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs.

Ein entgegenkommendes Auto, in dem ein Elternpaar im Alter von 23 und 21 Jahren sowie deren gemeinsames Kleinkind saßen, musste ausweichen, geriet auf den Grünstreifen und kam ins Schleudern. Dadurch stieß er mit einem Kleinbus zusammen, der hinter dem Unfallverursacher gefahren war. In dem Bus saßen zwei Frauen im Alter von 57 Jahren und 80 Jahren. Beide wurden durch den Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

60.000 Euro Sachschaden

Ein weiteres Auto musste ebenfalls auf den Grünstreifen ausweichen und beschädigte seinen Unterboden. Der Unfallverursacher dagegen fuhr weiter in Richtung A5, Anschlussstelle Seeheim.

Vier Personen - die drei Familienmitglieder sowie die 57-Jährige - wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Die Landstraße war zeitweise vollgesperrt, für Bergung und Reinigung, und wurde erst zweieinhalb Stunden nach dem Unfall wieder komplett freigegeben.