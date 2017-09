Oberleitungsschaden in Frankfurt

Ein Oberleitungsschaden hat am Dienstag in Frankfurt für Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Seit Mittag verkehren die Züge wieder weitgehend planmäßig.

In Frankfurt kam es am Dienstagvormittag auf der unterirdischen S-Bahn-Strecke zwischen den Haltestellen Taunusanlage und Hauptwache zu einem Kurzschluss an der Oberleitung, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Für etwa zwei Stunden konnten beide Haltestellen nicht angefahren werden. Seit 12.30 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben.

Betroffen waren die Linien S1 bis S6, S8 und S9. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Seit dem Mittag verkehren die Züge wieder nach Plan, die Deutsche Bahn spricht noch von vereinzelten Verspätungen.

Die S-Bahnen fuhren während der Störung nur bis zum Frankfurter Hauptbahnhof beziehungsweise zur Konstablerwache. Bahnreisende mussten auf U-Bahnen, Busse oder Straßenbahnen ausweichen.

