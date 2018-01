Warnung vor Orkanböen und Gewitter am Mittwoch

Kaum hat das Jahr begonnen, droht schon der erste heftige Sturm: Gerade in Südhessen sollten sich Fußgänger und Autofahrer am Mittwochmorgen vor Orkanböen in Acht nehmen, rät die hr-Wetterredaktion.

Hessen droht ein stürmischer Mittwoch. Verantwortlich dafür: Tief "Burglind" - ein Name wie aus einer Sage. Und ausgerechnet im Odenwald, der Heimat der Nibelungen-Sage, könnte sich "Burglind" nach Auskunft des hr-Meteorologen Ingo Bertram am Mittwochmorgen am heftigsten austoben: mit Gewittern und Orkanböen (Windgeschwindigkeiten ab 117 km/h).

"Bei diesen Windgeschwindigkeiten können Bäume umfallen. Autofahrer und Fußgänger sollten sich also vorsehen", sagte Bertram am Dienstag.

Kalte Winde aus der Höhe

Im übrigen Südhessen bis hoch ins Rhein-Main-Gebiet drohen orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten ab 103 Stundenkilometern, im Rest des Landes immerhin noch schwere Sturmböen (ab 90 Stundenkilometern) - falls das Tiefdruckgebiet Gewitter nach Hessen bringt.

"Die Vorhersagemodelle sind hier nicht eindeutig, aber man sollte sich vorsichtshalber für das schlimmste Szenario wappnen", sagte Bertram. Am Dienstagmittag lagen Unwetter-Vorwarnungen für 18 Kreise vor.

Demnach fegen am Mittwoch in 1.500 Metern Höhe Winde mit bis zu 130 Stundenkilometern über die Südhälfte Deutschlands und Hessens. Weil es am Boden mit bis zu 13 Grad recht mild ist, bilden sich Gewitter, die dann die Orkanböen aus der Höhe hinunter zum Boden transportieren. Wo genau und wie stark sich die Gewitter entladen, lasse sich nicht vorhersagen, sagte Bertram.

Am Donnerstag Dauerregen

Am Mittwochnachmittag dürfte die Kaltfront vorübergezogen sein. Was danach kommt, klingt aber auch nicht prickelnd. Am Donnerstag stellt sich vermutlich Dauerregen ein - und wieder, sagte Bertram, treffe es vor allem den Süden von Hessen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 02.01.2018, 19.57 Uhr