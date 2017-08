Was Sie über die Bomben-Entschärfung in Frankfurt wissen müssen

Zehntausende Menschen müssen am Sonntag wegen der Entschärfung einer Luftmine ihre Wohnungen verlassen. Wen betrifft die Evakuierung? Welche Straßen sind gesperrt? Was ist mit dem Nahverkehr? Fragen und Antworten.

Wo genau wurde die Bombe gefunden?

Die Bombe wurde auf einer Baustelle in der Wismarer Straße im Westend gefunden. Die Straße liegt in unmittelbarer Nähe zum Uni Campus Westend.

Wer ist von der Evakuierung betroffen?

Durch die Größe der Bombe sind nach Angaben der Polizei umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Nach Angaben von Polizei und Stadt wird am Sonntagmorgen um 6 Uhr die Umgebung in einem Radius von 1,5 Kilometern Entfernung abgesperrt. In diesem Umkreis liegen unter anderem das Bürgerhospital und das Marienkrankenhaus, 20 Altenheime, das Polizeipräsidium und der Hessische Rundfunk. Das Markuskrankenhaus ist entgegen erster Meldungen nicht von der Evakuierung betroffen.



Nach Schätzung der Behörden müssen mindestens 60.000 Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Mit Hilfe des Geoinformationsportals der Stadt Frankfurt ist leicht herauszufinden, ob die eigene Wohnung in der Sperrzone liegt. Einfach die Hausnummer eingeben! Wegen der großen Nachfrage kann das Portal zeitweise überlastet sein. Als alternative Suchmöglichkeit bietet sich auch diese interaktive Karte an.

Wie lange dauert die Evakuierung?

Die Evakuierung beginnt am Sonntagmorgen um 6 Uhr und soll um 12 Uhr abgeschlossen sein. Anwohner müssen bis spätestens 8 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Experten des Kampfmittelräumdienstes werden im Anschluss die mit 1,4 Tonnen Sprengstoff gefüllte Weltkriegsbombe entschärfen. Wenn alles glatt läuft, passiert dies zwischen 12.00 und 16.00 Uhr.



Nach der erfolgreichen Entschärfung sollen zunächst die Patienten und alten Menschen in Krankenhäuser und Altenheime zurückgebracht werden. Dafür planen die Experten ein bis drei Stunden ein - also bis spätestens 19.00 Uhr. "Es gibt mehrere Unbekannte an mehreren Stellen", sagt Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Darum könne mit dem Ende der Aktion erst um 20.00 Uhr gerechnet werden.

Sind die Anwohner verpflichtet, ihre Häuser zu verlassen?

Ja, die Polizei wird ab 8 Uhr alle Häuser kontrollieren. Wer sich weigert, kann dazu gezwungen werden. Nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Bereswill liegt die Zahl der Polizeibeamten im vierstelligen Bereich. Außerdem werden rund 1.000 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz sein. Von 8 bis 20 Uhr gilt ein Aufenthaltsverbot in der Sperrzone. Ordnungsdezernent Frank bittet darum, nicht mit der Polizei zu diskutieren, um den Zeitplan nicht zu gefährden.

Wo kann ich als Betroffener unterkommen?

Für Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, richtet die Stadt Notunterkünfte ein: zwei Hallen auf dem Messegelände, die Jahrhunderthalle, die Fraport Arena (ehemals Ballsporthalle). Falls das nicht genügt, werden weitere Turnhallen oder Bürgerhäuser geöffnet. Es soll Platz für bis zu 6.500 Menschen geschaffen werden.

Die Feuerwehr hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Dorthin können sich auch Menschen wenden, die nicht aus eigener Kraft ihre Wohnung verlassen können und Hilfe beim Transport benötigen. Die Telefonnummer ist: 069-212111.

Was sollten Evakuierte unbedingt bei sich haben?

Die Behörden raten, wichtige persönliche Dokumente mitzunehmen: z.B. Personalausweis, Führerschein oder medizinische Unterlagen. Außerdem sollten Betroffene bei Bedarf wichtige Medikamente einpacken. Für Babys Babynahrung nicht vergessen.

Was ist mit dem U-Bahn- und Busverkehr?

In der Sperrzone wird kein öffentlicher Nahverkehr fahren. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) will im Laufe des Donnerstags über die Einschränkungen informieren. Da die sogenannte A-Strecke der U-Bahn mit den Linien 1, 2, 3 und 8 durch den Sperrkreis fährt, werden die Bahnen für die Zeit der Entschärfung nur bis zur Grenze fahren. Auch die Linie U5 wird in Teilen betroffen sein, zudem verschiedene Bus- und Straßenbahnlinien. Es ist davon auszugehen, dass die Sperrungen länger dauern, um hilfsbedürftige Menschen zurücktransportieren zu können.

Ist auch der Flugverkehr betroffen?

Ob die Bombenentschärfung Auswirkungen auf den Luftverkehr über Frankfurt hat, ist nach Angaben der Deutschen Flugsicherung in Langen noch unklar. Das hänge auch von den Windverhältnissen am Sonntag ab. Im Anflug auf den größten deutschen Flughafen überquerten Flugzeuge nur bei Ostwind das Gebiet über dem Fundort der Bombe.

Wo informieren Polizei und Feuerwehr?

Die Frankfurter Feuerwehr informiert laufend über die Sprengung und die Evakuierung im Internet: auf Twitter und auf ihrer Homepage . Dort zu finden sind auch ein FAQ-Dokument (Download hier , Stand: 31.08.) mit aktuellen ausführlichen Antworten auf viele Fragen. Die Feuerwehr bittet, erst dieses Dokument zu lesen. Für weitere, dringende Fragen verweist sie auf das Bürgertelefon: 069-212111.

Auch die Polizei Frankfurt informiert laufend im Internet über Twitter .

Um was für eine Bombe handelt es sich?

Es handelt sich um eine britische 1,8 Tonnen-Bombe mit der Bezeichnung HC-4000 aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Luftminen waren bis zu 80 Prozent ihres Gesamtgewichts mit Sprengstoff gefüllt. Der in Frankfurt gefundene Sprengkörper enthält demnach 1.400 Kilogramm TNT.

Die HC-4000 wurde auch als Blockbuster oder Wohnblockknacker bezeichnet. Die Bombe hat einen Durchmesser von 76 Zentimetern und war ursprünglich gut drei Meter lang. Die nun gefundene Bombe ist mit zwei Metern Länge nicht mehr ganz vollständig. Die Royal Air Force warf bis Kriegsende insgesamt 68.000 Luftminen dieses Typs über ganz Deutschland ab.

Hat es einen solchen Bombenfund schon einmal gegeben?

Zu Großevakuierungen kommt es in Deutschland durchschnittlich einmal pro Jahr. In jüngster Vergangenheit gab es unter anderem in Hannover, Augsburg und Koblenz umfangreiche Einsätze.

