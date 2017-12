Aufregung in Darmstadt: Die Polizei räumte eine Schule, weil ein Wichtelgeschenk nicht zugeordnet werden konnte. Der Inhalt des Päckchens entpuppte sich als harmlos.

Während der Schnee dafür sorgte, dass in Nord- und Osthessen am Montag viele Schüler nicht in die Schule mussten, war in Darmstadt ein Wichtelgeschenk dafür verantwortlich, dass einige Schüler früher nach Hause durften. Das Päckchen war nach dem Verschenken liegen geblieben und konnte nicht zugeordnet werden.

Gegen 13 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die ließ das Gebäude vorsichtshalber räumen und schickte die Schüler nach Hause, wie die Beamten am Montagmittag mitteilten. Ein Experte des Landeskriminalamts untersuchte das verdächtige Päckchen und gab Entwarnung: Es enthielt zwei Stifte.

In dem betroffenen Gebäudetrakt seien 16 Klassen untergebracht, sagte ein Polizeisprecher. Einige hatten zu dem Zeitpunkt aber schon frei gehabt. Ob das Wichtelgeschenk doch noch seinen Adressaten erreicht hat, wusste der Polizeisprecher nicht.

Vor kurzem großer Einsatz in Frankfurt

Erst am Freitag war es in Frankfurt zu einem wesentlich größeren Fehlalarm gekommen: Der Weihnachtsmarkt auf dem Römer wurde kurzzeitig geräumt, weil ein Koffer und eine Sporttasche herumstanden. Auch sie waren harmlos, enthielten nur Kleidungsstücke.