Ausfälle und Verspätungen : Gleise bei Gelnhausen und Frankfurt-West wieder frei

Geduldsprobe für Pendler und Fernreisende: Auf wichtigen Bahnstrecken bei Gelnhausen und in Frankfurt kam der Verkehr am Mittwoch zum Stillstand. Am Abend gab die Bahn die Strecken wieder frei.