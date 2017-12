Glühwein, Bratwurst, Lichterglanz: Wenige Tage vor den Feiertagen haben die Weihnachtsmärkte in Hessen Zwischenbilanz gezogen. Diese fielen sehr unterschiedlich aus. In Kassel will man überziehen.

Weniger Tage, weniger Besucher, das scheint nachvollziehbar: Der Frankfurter Weihnachtsmarkt erwartet in diesem Winter einen Umsatzrückgang von 20 Prozent. Die Besucherzahlen dürften am Ende wohl bei 2,6 Millionen liegen. Üblich seien nach Angaben der Tourismus und Congress GmbH um die drei Millionen Besucher. Der Rückgang sei darauf zurückzuführen, dass der Markt in diesem Jahr eine Woche kürzer sei als sonst. Er hatte erst nach dem Totensonntag am 26. November geöffnet.

Dieses Jahr häufig im Regen: der Weihnachtsmarkt Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

So war es auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Ob und wie sehr der Umsatz dort am Ende gesunken ist, lässt sich nach Angaben der Wiesbaden Marketing GmbH noch nicht sagen. Ein Vergleich mit dem Vorjahr sei aufgrund der kürzeren Adentszeit aber ohnehin kaum möglich.

Weder in Wiesbaden noch in Frankfurt hat sich außerdem das Wetter besonders positiv hervor getan: Viel Regen und Wind sorgten für teils sehr ungemütliche Stimmung.

Kassel feiert nach Weihnachten weiter

Von guten Geschäften berichten indes die Märkte in Darmstadt, Fulda und Kassel. In Kassel wird der Markt sogar nach Weihnachten noch einmal für vier Tage weitergehen.

Auch in Darmstadt und Fulda wird der Weihnachtsmarkt am Ende länger gelaufen sein als in Frankfurt oder Wiesbaden. Beide Städte hatten die Buden schon vor dem Totensonntag geöffnet. Bilanz: Dort wird anders als in Frankfurt und Wiesbaden nicht geklagt - auch nicht über das schlechte Wetter.

Betonpoller in Kassel, bewaffnete Polizisten in Frankfurt: Die Sicherheistvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten sind in diesem Jahr besonders hoch. Bild © picture-alliance/dpa

Gut angekommen sind der Umfrage zufolge bei den Besuchern die verschärften Sicherheitskonzepte. Die Polizeipräsenz werde als angenehm und positiv empfunden, heißt es zum Beispiel aus Frankfurt.

