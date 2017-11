Rettungseinsatz in Wiesbaden

Rettungseinsatz in Wiesbaden Bild © Wiesbaden112.de

Weihrauch in Wohnung löst Rettungseinsatz aus

Weihnachten ist nicht mehr weit, da macht es sich so manch einer an den dunklen Abenden gerne bei Kerzenschein in der Wohnung gemütlich. Eine Familie mit Kleinkind aus Wiesbaden hat es mit der Besinnlichkeit offenbar übertrieben.

In der Nacht zum Mittwoch mussten Rettungsdienst und Feuerwehr ausrücken, weil eine Familie in Wiesbaden Weihrauch in ihrer Wohnung benutzt hatte.

Familienmitglied klagt über Übelkeit

Ein Familienmitglied rief laut Feuerwehr den Rettungsdienst, weil ein anderes plötzlich über Schwindel und Übelkeit klagte. Als die Sanitäter die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus betraten, schlugen die Kohlenmonoxid-Melder Alarm.

Die dreiköpfige Familie wurde sofort ins Freie geführt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte, die mit Atemschutzmaske in die Wohnung gingen, fanden eine Vase, in der Weihrauch glühte. Vater, Mutter und Kleinkind wurden in ein Krankenhaus gebracht.