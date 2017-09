14-Jähriger aus Elz in U-Haft

Die Ärzte kämpfen um das Leben der Mutter, der Sohn sitzt inzwischen in U-Haft. Das Motiv für seine Beil-Attacke hat der Junge aus dem mittelhessischen Elz den Ermittlern genannt.

Nach einer Attacke auf seine Mutter sitzt ein Junge aus Elz (Limburg-Weilburg) in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Gegen den 14-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Als Grund für die Attacke gab er laut Staatsanwaltschaft an, er habe sich zu streng erzogen gefühlt. So habe er abends um 21 Uhr ins Bett gehen müssen. Zuvor war der 14-Jährige strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten.

Mutter schwebt noch in Lebensgefahr

Der Sohn hatte am Mittwoch in der Wohnung der Familie mehrfach mit einem Beil auf seine Mutter eingeschlagen und sie dabei schwer verletzt. Der Tat war laut Polizei ein Streit vorausgegangen. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sie schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Der Jugendliche wurde noch am Tatort festgenommen. Er habe selbst die Polizei gerufen, sagte ein Sprecher.

Sendung: hr-iNFO, 15.09.2017, 9 Uhr