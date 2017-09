In Hofgeismar ist der Adler los: Der ortsansässige Tierpark Sababurg vermisst den Star seiner Greifvogel-Flugschau. Der Raubvogel mit Zwei-Meter-Spannweite zieht vermutlich über dem Kreis Kassel seine Bahnen.

Seit Sonntagabend vermisst der Tierpark Sababurg in Hofgeismar (Kassel) seinen Weißkopfseeadler "Baby". Jetzt hat der Park eine Suchaktion gestartet.

Bislang fehlt von "Baby" jede Spur, obwohl das Tier nur schwer zu übersehen sein dürfte. Die Spannweite des 28 Jahre alten Vogels misst über zwei Meter, damit ist er deutlich größer als jeder andere hier heimische Greifvogel.

Der Tierpark bittet auf seiner Homepage um Hilfe bei der Suche nach dem Adler. Er hat einen weißen Kopf, Lederriemen an den Füßen und könnte sich im Umfeld des Parks im Kreis Kassel aufhalten. Das hoffen zumindest die Pfleger.

Weitere Informationen

Weißkopfseeadler

Der Weißkopfseeadler kann bis zu 90 Zentimeter lang werden und eine Spannweite von bis zu 2,5 Metern erreichen. Er ist vor allem in Nordamerika zuhause, vornehmlich an Flüssen, Seen oder an der Küste. Die Lebenserwartung in freier Wildbahn liegt durchschnittlich bei 20 Jahren, in Gefangenschaft können Weißkopfseeadler sogar 50 Jahre alt werden. Das stolze Tier ist der Wappenvogel der USA.

Ende der weiteren Informationen