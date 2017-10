zum Artikel Bombenentschärfung in Frankfurt : Streit um Zoo-Gutscheine für Evakuierte

Frankfurt: Zoo und Museen kostenlos: Frankfurter, die Anfang September wegen der Entschärfung einer Bombe ihre Häuser verlassen mussten, sollen am Mittwoch Freikarten in ihren Briefkästen haben. Die Aktion sorgt in der Stadtregierung für Streit. [mehr]