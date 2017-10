Die Weltkriegsbombe in der Frankfurter Bürostadt Niederrad ist entschärft. Rund 2.000 Menschen hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Sperrung der Gefahrenzone wurde aufgehoben - die Straßen sind wieder frei.

Kurz nach 1 Uhr am frühen Donnerstagmorgen gab die Polizei Entwarnung: Eine 500-Kilo-Weltkriegsbombe, die am Mittwoch bei Bauarbeiten in der Colmarer Straße in der Frankfurter Bürostadt Niederrad gefunden worden war, wurde vom Kampfmittelräumdienst entschärft. Die Polizei hatte zuvor eine Sperrzone in einem Radius von 700 Metern um den Fundort der Bombe eingerichtet.

2.000 Menschen mussten Häuser verlassen

Rund 2.000 Menschen mussten ab 20 Uhr am Mittwochabend den Gefahrenbereich verlassen, auch vier Hotels wurden geräumt. Um 24 Uhr begann die Entschärfung der Bombe - nach knapp eineinhalb Stunden gab es Entwarnung. Die Anwohner durften zurück in ihre Wohnungen, auch die Sperrung der Autobahn A5 zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz wurde aufgehoben.

Bei der Bombe handelte es sich um eine US-Fliegerbombe vom Typ SAP-1000, wie eine Sprecherin der Polizei hessenschau.de erklärte. Der Fundort lag unmittelbar östlich an der A5. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt entschärfte die Bombe. Nachdem der Zünder freigelegt war, wurde er kurz vor 1 Uhr kontrolliert gesprengt, dabei kam es zu einem kurzen Knall.

Betreuungstelle in Ballsporthalle eingerichtet

Die Bombe in Niederrad ähnelt der, die vor drei Jahren in Mainz gefunden wurde. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Für die Dauer der Maßnahmen war für betroffene Anwohner eine Betreuungsstelle in der Ballsporthalle im Frankfurter Westen eingerichtet und durch Hilfsorganisationen versorgt. Die Evakuierung der Gefahrenzone verlief laut Polizei ohne Probleme.

Erst vor zwei Wochen war eine Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entschärft worden. Rund 1.500 Hotelgäste hatten ihre Unterkünfte deswegen verlassen müssen, die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Anfang September mussten fast 70.000 Anwohner wegen einer 1,8-Tonnen schweren Weltkriegsbombe evakuiert werden. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik.

Sendung: hr-iNFO, 04.10.2017, 19 Uhr