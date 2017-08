Am 27. August werden die Lahntalbrücken gesprengt - Sprengmeister Thomas Hoffmann bei den Vorbereitungen (rechts) Bild © Lisa Will (hr-iNFO)

Die letzten Vorbereitungen laufen: Mit über 60 Kilogramm Dynamit geht es Ende August sechs alten Brückenpfeilern bei Limburg an den Kragen. Innerhalb von 20 Sekunden sollen die Brücken in sich zusammenfallen - wenn alles gut läuft.

Die Tage der alten A3-Lahntalbrücke sind gezählt - alles hängt am Wetter. Darum machen sich Sprengmeister Thomas Hoffmann und Frank Ansorge jedenfalls am meisten Sorgen. "Wir planen alles, was man planen kann", sagt Ansorge von der DEGES, dem für den Brückenbau in Limburg zuständigen Unternehmen. "Aber wenn ein Gewitter aufkommt oder starker Sturm, dann müssen wir im schlimmsten Fall kurzfristig abbrechen". Er stehe deshalb schon jetzt in engem Kontakt mit den Wetterdiensten.



In den vergangenen Monaten haben Bauarbeiter die fast 400 Meter lange Fahrbahn hoch über der Lahn abgerissen. Übrig geblieben sind die Brückenpfieler, der in den 60er Jahren erbauten Limburger Autobahnbrücke. Denen geht es jetzt an den Kragen.

60 Kilo Dynamit jagen die Pfeiler in die Luft

Auch Sprengmeister Hoffmann sorgt sich ums Wetter. Sonst läuft alles nach Plan. Momentan werden an jedem der sechs zu sprengenden Pfeiler 134 Löcher gebohrt, in die dann der benötigte Sprengstoff kommt. Insgesamt wird Hoffmann am 27. August über 60 Kilogramm Dynamit in die Luft jagen und so die Pfeiler in Schutt und Trümmer verwandeln.

"Ich habe die Löcher so nah beieinander gesetzt, dass der Beton in diesen Bereichen regelrecht pulverisiert wird. Ich mache Puderzucker draus", erklärt er. So entstehe eine Abbruchkante, an der die Pfeiler dann in die gewünschte Richtung kippen. Sie fallen dann in aufgeschüttete Kiesbetten, so genannte Fallbetten. Dort explodieren fast zeitgleich Wassertanks, die den Staub binden sollen. Von einer Seite helfen dabei außerdem vier Schneekanonen nach.

Nach 20 Sekunden ist alles vorbei

Wenn es so weit ist, gibt Hoffmann Tonsignale, die weit durchs Lahntal hallen werden. Ein langer Ton zeigt an: In Deckung gehen. Tönt es zwei Mal kurz, geht es gleich los. Der Sprengmeister zündet jeden Pfeiler einzeln, mit einem Abstand von wenigen Sekunden.



Dann könne er noch eingreifen, wenn etwas schief geht. Und so würden Schäden durch zu starke Erschütterungen vermieden. "Wenn alles klappt, ist die Sache nach 20 Sekunden gelaufen", sagt er - es könne aber durchaus auch etwas länger dauern.

Was das für den Verkehr bedeutet? Am Morgen des 27. August wird der Verkehr auf der A3 bei Limburg für die anstehende Sprengung stillstehen. Auch eine Landesstraße, sowie die Lahntalbahn und zwei Radwege sind betroffen. 300 Meter rund um die Sprengstelle werden auch Feldwege und Ortsstraßen dichtgemacht. Dazu wird ein Campingplatz mit etwa 200 Personen zum Teil evakuiert. Die ICE-Strecke wird dagegen von der Sprengung nicht beeinträchtigt.

Die Evakuierungszone bei der Sprengung der Lahntalbrücke Bild © Hessen Mobil

Die Polizei wird mit einem Hubschrauber das Sperrgebiet abfliegen, um sicher zu gehen, dass dort wirklich niemand mehr unterwegs ist. Um 9.15 Uhr - wenn alles nach Plan läuft - wird Sprengmeister Hoffmann drei kurze Tonsignal geben. Was bedeutet: Sprengung beendet, die Straßen sind wieder frei.

Live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de

Für alle, die die Sprengung live verfolgen möchten: Das Gelände ist nicht ganz leicht einzusehen. Die Behörden geben keine Empfehlung, von wo aus die Sprengung am besten zu sehen ist. Vermutlich ist es tatsächlich am besten die Sondersendung im hr-fernsehen am 27. August um 8.30 Uhr zu sehen. Auch als Livestream auf hessenschau.de. Dort können Sie die Sprengung live verfolgen.

Sendung: hr4, 17. August 2017, 17.30 Uhr