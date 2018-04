Wichtiges Urteil für Parkplatzsucher in engen Großstadtvierteln: Wer verboten und gefährlich parkt, muss einen Teil des Schadens tragen, wenn sein Auto gerammt wird. Das hat ein Frankfurter Gericht entschieden.

Nachts in Frankfurt-Eschersheim ist kaum ein freier Parkplatz zu finden, geparkt wird deshalb auch, wo es eigentlich verboten ist. Im vergangenen Mai krachte es an so einer Stelle. Ein Autofahrer hatte am rechten Straßenrand im Halteverbot hinter einer Verkehrsinsel am Straßenrand geparkt. Nachts krachte ein Auto in den parkenden Wagen und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Ergebnis: Niemand verletzt, aber drei Fahrzeuge beschädigt.

Dieser Unfall beschäftigte nun das Oberlandesgericht Frankfurt. In dem am Freitag veröffentlichten Urteil geht es um die Frage: Wer muss den Schaden zahlen? Normalerweise gilt: "Auch wenn man schlecht steht, bekommt man die volle Schadenshöhe erstattet", sagte eine Gerichtssprecherin zu hessenschau.de. Wer gegen ein parkendes Auto fährt, ist schuld und allein verantwortlich.

Gericht sieht Ausnahmefall

Im konkreten Fall aber gibt es eine Ausnahme: Weil das Auto "in einem gefährdeten Bereich" stand, wegen der Dunkelheit schlecht zu sehen gewesen sei und sich auch noch hinter einen bereits falsch geparkten Wagen gedrängt hatte, haftet auch der Halter des falsch geparkten Wagens mit - und zwar zu einem Viertel. Denn der Zusammenstoß wäre wohl vermeidbar gewesen, hätte der Kläger nicht so falsch hinter der Verkehrsinsel geparkt.

Den größeren Teil des Schadens muss allerdings weiter der Fahrer des Autos zahlen, der in den parkenden Wagen krachte. Das liegt daran, dass der Fahrer trotz allem die "größere Verantwortung" für den Unfall trage, so das Gericht in seiner Mitteilung. Der Unfall sei nicht unvermeidbar gewesen. Der Fahrer hätte schließlich auch die Stelle umfahren können.

Das Urteil ist rechtskräftig. Ob nun der klagende Falschparker versucht, sich einen Teil seiner Schadenssumme vom anderen Falschparker zu holen, ist nicht bekannt.

Sendung: hr-iNFO, 06.04.2018, 14.00 Uhr