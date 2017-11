Die Serie von Brandstiftungen in Frankfurt geht weiter: Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist an einer Kindertagestätte in der Stadt ein Feuer gelegt worden. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit dem Brand des Goetheturms und weiteren Vorfällen.

Vergleichsweise glimpflich ist die Brandstiftung an einer Kindertagesstätte im Frankfurter Stadtteil Gallus ausgegangen. Dabei entstand in der Nacht zum Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Anwohner hatten gegen 3.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell löschen konnte.

Nach den ersten Erkenntnissen vom Tatort wurden die beiden Holztüren im Ein- und Ausgangsbereich der Kita mit Brandbeschleuniger angezündet. Das unterscheidet den aktuellen Fall vom Brand einer Kita im Stadtteil Dornbusch Ende Oktober. Auch hier gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, Brandbeschleuniger wurde allerdings nicht gefunden, nachdem der Holzbau zerstört worden war.

Polizei ermittelt gegen unbekannten Serientäter

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den jüngsten Bränden geben können und verteilt in diesem Zusammenhang auch Flyer.

In den zurückliegenden Monaten waren in Frankfurt an zwei Kitas und vier weiteren Holzbauwerken Brände gelegt worden. Einen Serientäter schließen die Beamten ausdrücklich nicht aus, zumal sämtliche Brandstiftungen an Bauwerken aus Holz begangen wurden.

Ein Überblick über die weiteren Brände und den Stand der Ermittlungen:

Waldorf-Kita in Frankfurt (23.10.2017)

Die Waldorf-Kita brannte lichterloh. Bild © Michael Seeboth (hr)

Die in Frankfurt-Dornbusch abgebrannte Waldorf-Kita bestand zu großen Teilen aus Holz. Als die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr in der Nacht anrückte, stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Mittlerweile steht fest: Der Brand ist gelegt worden. Der Schaden beträgt schätzungsweise 1,5 Millionen Euro.

Frankfurter Goetheturm (12.10.2017)

Nach dem Brand standen nur noch die Grundpfeiler des Goetheturms. Bild © picture-alliance/dpa

Am 12. Oktober brannte der Goetheturm im Frankfurter Stadtwald bis auf die Grundpfeiler nieder. Auch hier ging der Alarm bei der Feuerwehr kurz nach 3 Uhr nachts ein, laut einem Sprecher brannte der Turm beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits "wie eine Fackel". Die Polizei untersucht die Überreste derzeit auf Brandbeschleuniger, ein Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Alle Indizien sprechen laut Polizei für Brandstiftung.

Atzelberg-Aussichtsturm (3.7.2017)

Feuerwehreinsatz auf dem Atzelberg. Bild © wiesbaden112

In der Nacht zum 3. Juli dieses Jahres brannte der obere Teil des hölzernen Aussichtsturms auf dem Atzelberg bei Kelkheim (Main-Taunus) ab. Als die Feuerwehr kurz nach 3 Uhr ausrückte, standen die oberen beiden Stockwerke bereits in Flammen. Die Ermittler kamen im Laufe der Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass das Feuer durch Brandstiftung ausgelöst wurde. Die Identität des oder der Brandstifter konnte die Polizei bislang nicht ermitteln.

Chinesischer Pavillon in Frankfurt (1.6.2017)

Der chinesische Pavillon im Bethmannpark brannte völlig aus. Bild © Katrin Kimpel (hessenschau.de)

Am 1. Juni wurde der chinesische Pavillon im Frankfurter Bethmannpark durch ein Feuer zerstört. Der Alarm ging in diesem Fall ebenfalls zwischen 3 und 4 Uhr nachts bei der Feuerwehr ein. Der zu großen Teilen aus Holz gebaute Pavillon brannte ebenfalls lichterloh. In den Trümmern fanden Ermittler ein Behältnis mit Spuren von einem Brandbeschleuniger, weswegen die Polizei von Brandstiftung ausgeht. Über Motiv und mögliche Täter liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Koreanischer Pavillon in Frankfurt (1.5.2017)

Genau einen Monat zuvor stand der koreanische Pavillon im Frankfurter Grüneburgpark in Flammen. Zeitpunkt des Alarms: kurz vor 4 Uhr nachts. Die reine Holzkonstruktion brannte vollständig nieder. Auch hier stießen Ermittler auf Reste eines Brandbeschleunigers. Bis heute gibt es keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich mutmaßlicher Brandstifter.

Der abgebrannte koreanische Pavillon im Grüneburgpark. Bild © hessenschau.de (Andreas Bauer)

