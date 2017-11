Goetheturm barrierefrei? Am Ende wohl eher nicht.

Goetheturm barrierefrei? Am Ende wohl eher nicht. Bild © picture-alliance/dpa/colourbox/hessenschau.de

Der neue Goetheturm in Frankfurt soll wie der alte sein. Nur vielleicht barrierefrei. Doch dazu wäre ein Aufzug nötig. Ein Dilemma, das der Magistrat nun lösen soll.

Eine Abstimmung der Stadt Frankfurt hat es gezeigt: Die Bürger wollen den abgebrannten Goetheturm am liebsten so wieder haben, wie er war. Dieser Turm war fast komplett aus Holz, filigran, mit 196 Stufen und einer Aussichtsplattform in knapp 40 Metern Höhe. Er war beliebt und galt als ein Wahrzeichen der Stadt. Nur eines war er nicht: barrierefrei. Kein Aufzug, der Rollstuhlfahrer oder andere Menschen, die die Stufen zu Fuß nicht schaffen, nach oben brachte.

Originalgetreu und barrierefrei? Eher nicht!

Nun hat die Römer-Koalition aus CDU, Grünen und SPD dem Magistrat einen Antrag vorgelegt, in dem steht, dass der Turm erstens "so schnell wie möglich und originalgetreu" wieder aufgebaut werden soll und zweitens der Magistrat prüfen soll, "ob und wie bei dem neuen Bauwerk Barrierefreiheit hergestellt werden könnte".

Formal steht dem Nachbau also nichts mehr im Wege. Doch was hat es mit der Barrierefreiheit auf sich? Denn der alte Turm war ja eben nicht barrierefrei und ein originalgetreuer Nachbau wäre es demnach auch nicht, denn einen Aufzug hatte der alte Turm nicht. Also wie soll das eine mit dem anderen zusammen gehen?

Grüne: "Magistrat soll sich kluge Gedanken machen"

"Der Auftrag aus dem Parlament lautet: Barrierefreiheit muss zumindest geprüft werden", sagt der Sprecher der CDU-Fraktion im Römer, Joachim Rotberg. Wenn das Ergebnis am Ende laute, das gehe nicht, sei das zur Kenntnis zu nehmen. Sein Kollege von den Grünen, Manuel Stock, sieht das ähnlich und spielt den Ball rüber zur Stadtregierung. "Da soll sich der Magistrat mal ein paar kluge Gedanken machen, ob überhaupt und wenn, wie das gehen könnte, da Barrierefreiheit herzustellen."

Das Thema zumindest mal aufgegriffen

Es war laut Stock wichtig, das Thema überhaupt mal aufzugreifen. Die Grünen hielten es jedoch für schwierig, bei einem originalgetreuem Nachbau Barrierefreiheit herzustellen. "Wir machen uns da nichts vor. Aber Originalgetreue sticht hier ganz klar Barrierefreiheit. Die Bürger wollen das so."

Wie nun der Magistrat in den möglichst originalen Nachbau einen Aufzug zaubern soll, ist schwer vorstellbar. "Wir haben jetzt den Prüfauftrag und nun müssen die Planer das einschätzen", sagt die Sprecherin des Baudezernenten Jan Schneider (CDU). Ein Ergebnis gebe es noch nicht.

Manche munkeln, der neue Goetheturm könnte auch wieder nicht barrierefrei werden.