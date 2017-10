Wiederaufbau-Pläne in Frankfurt

Der Neue soll wie der Alte sein: Viele Frankfurter wünschen sich, dass der abgebrannte Goetheturm möglichst originalgetreu wieder aufgebaut wird. Die Stadt hat erste Ideen, wie solch ein originalgetreuer Holzturm noch besser werden könnte.

Abgebrannt bis auf das Fundament - am 12. Oktober waren vom hölzernen Goetheturm im Frankfurter Stadtwald nur noch ein verkohltes Gerippe und Aschehaufen übrig. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, das Entsetzen in der Bevölkerung war und ist groß, viele wollen ihren gewohnten Holzturm zurück.

Bauaufsicht: Neuer Turm soll schwerer entflammbar sein

Die Stadt Frankfurt beschäftigt sich offenbar ausführlich mit der Idee, den Turm als Holzkonstruktion wieder herzustellen. Dabei wolle man nach Auskunft der Bauaufsicht "modernere Verbindungstechniken" verwenden, die weniger feuchtigkeitsanfällig sind. "Außerdem wird eine schwerer entflammbare Imprägnierung zum Einsatz kommen, als dies beim Bestand der Fall war", teilte Baudirektor Frank Schuppel hessenschau.de mit.

Auch wolle man sich Gedanken darüber machen, wie künftig eine mögliche Brandstiftung weiter erschwert werden könne. Sicher werde der Turm, wie bisher auch, nach Einbruch der Dunkelheit und in den Wintermonaten verschlossen bleiben.

Ergebnis der Goetheturm-Abstimmung kommende Woche

Viele Menschen wünschen sich, dass das Frankfurter Wahrzeichen wieder so aufgebaut wird, wie es war: Als begehbare luftige Konstruktion aus Holz mit einer Aussichtsplattform ganz oben. Viele Kommentare bei hessenschau.de auf Facebook zeigen das. Die Frankfurter Rundschau berichtete über eine Bürgerinitiative für einen originalgetreuen Wiederaufbau .

Die Stadt Frankfurt schaltete ein Online-Voting zum Thema. Gefragt wird, ob die Stadt den Turm möglichst originalgetreu oder ganz anders bauen soll. Bis Freitag beteiligten sich rund 44.500 Bürger. Das sei ein "ordentlicher Zuspruch", sagte eine Sprecherin des zuständigen Baudezernenten Jan Schneider (CDU), obwohl man eigentlich keine Vergleichswerte habe. "Das ist das erste Mal, dass wir so etwas machen."

Wie der Stand inhaltlich ist, will die Behörde nicht verraten, ein Zwischenergebnis zeigt die Abstimmung, wie anderswo oft üblich wenn man seine Stimme abgegeben hat, nicht an. Ende kommender Woche will die Stadt über den Ausgang des Votings und ihre Pläne für einen neuen Goetheturm informieren. Ob dieser dann tatsächlich wie der Alte – oder vielleicht doch ganz anders aussehen soll, wird sich zeigen.