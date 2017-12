Ungewöhnlicher Besuch an Heiligabend: Ein Wildschwein hat sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Offenbach mehrere Stockwerke hochgearbeitet. Polizei, Tierarzt und Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz.

Ein Wildschwein hat in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach an Heiligabend für Wirbel gesorgt. Das ausgewachsene Tier lief in dem Wohnhaus bis in den dritten Stock, teilte die Polizei am Montag mit.

Bewohner hatten die Polizei gegen 15 Uhr über das Wildschwein informiert. "Gefangen im Zugangsbereich des Hochhauses verlor das verängstigte Tier völlig die Orientierung", so die Polizei.

Mit vereinten Kräften aus dem Haus bugsiert

Auch ein Tierarzt und die Feuerwehrleute unterstützen die Beamten dabei, das Wildschwein aus dem Treppenhaus zu bugsieren. Gegen 18 Uhr schließlich fand das Wildtier den Ausgang und rannte in ein nahe gelegenes Feld.

Warum das Schwein allerdings in dem Ort herumlief und sich in das Treppenhaus verirrte, bleibt ein Rätsel. Personen- und Sachschäden entstanden keine.

Sendung: hr3, 25.12.2017, 09.00 Uhr