Glätteunfälle im Hochtaunuskreis und in Herborn

Glätteunfälle im Hochtaunuskreis und in Herborn Bild © Michael Seeboth (hr)

Schnee- und Eisglätte haben am Freitagabend im Hochtaunus und im Westerwald für Verkehrsprobleme gesorgt. Lkws und Busse blieben liegen, Pkws rutschten in Gräben.

Der Schnee kam am frühen Abend recht plötzlich über Hochtaunus und Westerwald. Die Polizei in Usingen berichtete von Autos, die am Straßenrand stehenbleiben mussten, weil eine Weiterfahrt wegen der winterlichen Straßenverhältnisse nicht mehr möglich war. Zu Unfällen kam es dort einem Sprecher zufolge nicht.

Autos in Straßengräben

Auch im Bereich Biedenkopf und Lahn-Dill setzte gegen 18 Uhr starker Schneefall ein. Mehrere Pkws rutschten laut Polizei in Straßengräben. Auf der L3046 zwischen Herborn und Greifenstein blieben Lkws liegen. Ein Bus, der gerade keine Fahrgäste beförderte, blieb auf der spiegelglatten Straße ebenfalls stecken.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch über größere Bergungsmaßnahmen war zunächst nichts bekannt. Für die Nacht und den Samstag kündigten die Meteorologen bei Höchtwerten um 3 Grad weitere Schneeschauer an. Am Sonntag und Montag soll wieder Milderung einsetzen.