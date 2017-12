Schnee und Schneeregen haben am Mittwoch in weiten Teilen Hessens den Verkehr ausgebremst. Dem Berufsverkehr am Donnerstagmorgen droht das gleiche Schicksal.

Autofahrer müssen auch am Donnerstag mit Behinderungen durch winterliche Straßenverhältnisse rechnen, vor allem in höheren Lagen. Die Wetterexperten kündigten für die zweite Nachthälfte und die Frühstunden Schauer an, die zeitweise bis in tiefe Lagen als Schnee fallen können.

"Dort, wo besonders kräftige Schauer durchgehen, wird sich kurzfristig eine Schneedecke bilden. Autofahrer müssen dann aufpassen", sagte hr-Meteorologe Ingo Bertram. Die Schauer können auch von Sturmböen begleitet sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und -2 Grad. Es drohen Schneeverwehungen und überfrierende Nässe.

Pkw bleibt auf dem Dach liegen

Heftiger Schneefall und Schneeregen hatten schon am Mittwoch auf Hessens Straßen zu Rutschpartien geführt. Im Rheingau-Taunus-Kreis waren nach Polizeiangaben die B260, die L3273 bei Niedernhausen sowie die L3027 und L3028 in Richtung Wiesbaden betroffen.

Die Hohe Wurzel, ein über 600 Meter hoher Berg im Taunus, musste vorübergehend gesperrt werden, damit die Räumdienste arbeiten konnten. In Waldems-Steinfischbach kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde niemand.

Unfälle und festgefahrene Laster

Straßenglätte und Schnee sorgten auch im Hochtaunuskreis und im Main-Taunus-Kreis für Unfälle. Behinderungen gab es außerdem in den Höhenlagen von Vogelsberg und Rhön.

Rund um Herborn und Haiger im Lahn-Dill-Kreis fuhren sich am Nachmittag einige Lastwagen auf schneebedeckten Straßen fest. Sie standen quer zur Fahrbahn oder hielten notgedrungen am Fahrbahnrand. Betroffen war vor allem die Bundesstraße 255 in Richtung Montabaur (Rheinland-Pfalz). Erschwert wurde die Lage dadurch, dass auch auch die Räum- und Bergungsfahrzeuge nur schwer durchkamen.

Im Kreis Marburg-Biedenkopf beklagten viele Menschen bei starken Schneefällen den Ausfall ihres Satelliten-Fernsehens.

Es bleibt nasskalt

Das nasskalte Wetter hält laut Bertram bis zum Wochenende an. Schönes Winterwetter mit flächendeckend Schnee sei zum dritten Advent, anders als an den zurückliegenden Sonntagen, nicht zu erwarten. Nur oberhalb von 300 Metern könne es durchgehend weiß werden. Die Tageshöchstwerte erreichen am Donnerstag noch 7 Grad, danach gehen sie etwas zurück.

Sendung: hr4, 13.12.2017, 16.30 Uhr