Rund fünf Jahre nach der Schließung der umstrittenen Recycling-Firma Woolrec bei Braunfels kommen die Verantwortlichen im Januar vor Gericht. Ihnen wird nach dem Skandal um krebserregende Stoffe unerlaubter Umgang mit giftigen Abfällen vorgeworfen.

Vor dem Landgericht Gießen startet am 23. Januar der Strafprozess gegen den ehemaligen Geschäftsführer der 2012 geschlossenen Mineralfaser-Firma Woolrec aus Braunfels-Tiefenbach (Lahn-Dill) und einen Gutachter der Universität Gießen. Entsprechende Berichte bestätigte eine Gerichtssprecherin hessenschau.de am Freitag.

Die Angeklagten müssen sich wegen vorsätzlichen, unerlaubten Umgangs mit Abfällen in mehr als 50 Fällen verantworten, nachdem das Unternehmen jahrelang krebserregende Stoffe in Dachziegeln verbaut hatte.

Die Staatsanwaltschaft Gießen geht in ihrer Anklage von besonders schweren Fällen aus, weil die Beschuldigten aus reiner Gewinnsucht gehandelt hätten. Das Landgericht hat vorerst 20 Verhandlungstage bis Anfang Juli kommenden Jahres bestimmt. Den Männern drohen bei einer Verurteilung Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren.

Professor attestierte Unbedenklichkeit in Gutachten

Woolrec hatte bis zur Schließung der Firma 2012 künstliche Mineralfasern zu einem angeblich harmlosen Produkt namens "Woolit" recycelt, das bei der Herstellung von Dachziegeln eingesetzt wurde. Recherchen des hr-Fernsehmagazins defacto ergaben, dass "Woolit" krebserregend ist. Der Gießener Professor hatte Proben von "Woolit" als unbedenklich eingestuft. Die Verantwortlichen hätten die Gesundheit der Tiefenbacher Bürger aus reiner Geldgier aufs Spiel gesetzt, so die Strafbehörden.

Das Landgericht hatte die Anklage im September 2016 abgelehnt mit der Begründung, der Vorwurf sei nicht konkret genug umrissen. Dem widersprach das Oberlandesgericht im März dieses Jahres nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft. Jetzt kommt der Fall, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, also doch noch vor Gericht.

Millionen belastete Ziegel in ganz Europa verbaut

Nach den hr-Recherchen wurden zwischen 2004 und 2012 in ganz Europa Millionen Ziegel mit dem krebserregenden Material "Woolit" in Wohnhäusern verbaut.

Neben der Firma Hüning in Olfen (Nordrhein-Westfalen) setzten auch zwei Werke des Ziegelherstellers Wienerberger mit Hauptsitz in Hannover sowie die Ziegelwerke Juwö in Wöllstein (Rheinland-Pfalz) und Lücking in Warburg-Bonenburg (Nordrhein-Westfalen) Woolit ein.