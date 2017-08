Ein Brand auf einem Reiterhof in Hofheim hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Sieben Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Unter den ins Krankenhaus eingelieferten Verletzten sei auch ein Kind gewesen, teilte das Landratsamt mit. Drei weitere Menschen wurden den Angaben nach noch vor Ort behandelt. Sie zogen sich laut Feuerwehr Rauchgasvergiftungen zu, als sie versuchten, das Feuer zu löschen und die Pferde aus den an der brennenden Halle angrenzenden Boxen zu treiben. Tiere wurden bei dem Brand in Hofheim (Main-Taunus) nicht verletzt oder getötet.

Den Angaben zufolge stürzte die Halle des Reiterhofs zum Teil ein. In dem Anwesen waren Stroh und Futtermittel gelagert. Auch mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden beschädigt. Weitere Gebäude waren nicht betroffen. Wie die Polizei berichtete, beläuft sich der Schaden auf rund eine Million Euro.

Rauchsäule bis nach Frankfurt zu sehen

Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet sowie Einsatzkräfte aus Wiesbaden und Frankfurt waren zur Unterstützung angefordert worden. 120 Feuerwehrleute waren vor Ort, wie ein Sprecher des Landratsamtes berichtete. Die Rauchsäule war bis nach Frankfurt zu sehen.

Die Räumungsarbeiten dauerten bis in die späte Nacht an. Mit Baggern und Teleskopladern von THW und Feuerwehr wurde die Halle nach und nach ausgeräumt und das Stroh abgelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Am Montag soll die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen.

Sendung: YOUFM, 20.08.2017, 19 Uhr